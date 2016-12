Los urólogos piden que se anule la fusión entre el Regional y el Clínico

Los urólogos del Hospital Regional, que desde hace algo más de dos años tienen fusionado el servicio con sus compañeros del Hospital Clínico Universitario, han exigido en una carta al director gerente de ambos centros, Emiliano Nuevo, y al director gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, que se ponga fin a la fusión y ambos departamentos puedan volver a funcionar de forma independiente.

La Unidad Clínica de Urología del Regional remitió el lunes un escrito a los dos directivos señalando su decisión de "proceder a la disolución de la Unidad Clínica Intercentros de Urología para que, cuanto antes, volvamos a la situación anterior a la fusión, es decir, que existan dos unidades clínicas independientes". Estos profesionales afirman en esa carta que "al no haber avanzado ni trabajado de forma conjunta en ningún aspecto, no tiene sentido seguir soportando esta situación". "Como no podía ser de otra forma, seguiremos colaborando entre las dos unidades, como ya hacíamos antes de la fusión, en el aspecto asistencial, formativo e investigador", concluyen en la misiva a la espera de recibir respuesta.

Según han explicado fuentes sanitarias, esta es la segunda carta que envían en 10 días para reclamar la división. La primera fue bastante más dura y provocó la dimisión del jefe del servicio, al que estas fuentes acusan de no haber actuado de forma correcta durante su mandato. "No estaba nunca, no ejercía poder ni liderazgo y la gente no sabía a qué atenerse", indican.

No obstante, esa dimisión no ha calmado los ánimos como puede observarse con la redacción de la segunda carta. Las fuentes consultadas afirman que "antes de la fusión ya colaboraban en muchas cosas los dos departamentos y había buena sintonía, pero desde la fusión todo ha sido un parón porque sin liderazgo y sin recursos la fusión estaba condenada al fracaso". Aseguran que se ha vivido una "situación farisea" porque pese a que oficialmente están unidos, en la práctica la sección de Urología del Regional y del Clínico han actuado de manera independiente, por lo que no entienden la necesidad de seguir juntos desde un punto de vista administrativo. "No ha habido ni un solo aspecto positivo y no se ha mejorado la asistencia", añaden.

En ambos departamentos hay unos 13 urólogos, aunque hay más recursos técnicos en el Regional. La Consejería de Sanidad anunció la fusión de los dos hospitales en octubre de 2012 para ahorrar 540.000 euros. Se puso en marcha con retraso y solo en un tercio de las unidades. Estas fuentes critican que la unión "fue una medida que se puso sin criterio desde arriba" y subrayan que "la Junta abrió la puerta a aquellos que quisieran separarse y por eso lo hemos hecho". Estos profesionales denuncian que ahora hay menos recursos técnicos y humanos y que ha aumentado la lista de espera.