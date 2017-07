"Lo más valioso que aportan los voluntarios es el tiempo"

Luis Utrilla lleva dos años presidiendo Cruz Roja en Málaga; una organización con medio centenar de programas y más de 6.200 voluntarios. Dice que su único objetivo "aportar algo" a la sociedad.

-Con el buen tiempo llegan más pateras ¿Están desbordados?

-Afortunadamente, la respuesta que Cruz Roja está dando a los inmigrantes que llegan por vía marítima y a los refugiados no está al límite de su capacidad porque contamos con más de 6.200 voluntarios en la provincia que son los que llevan la carga y el peso de las actividades de la organización. Lo que sí se han desbordado son los recursos materiales y técnicos; los lugares para darles alojamiento digno, para atención sanitaria y para los trámites que son necesarios.

-¿Qué es lo que hace falta?

-La principal carencia en materia de inmigración y refugiados es poder contar en el puerto con locales para que las fuerzas de seguridad, Cruz Roja y otros organismos puedan intervenir con dignidad y eficacia. Es urgente que podamos contar con esas instalaciones.

-¿Pero ya hay conversaciones con el puerto?

-Hay una propuesta de distintas organizaciones, entre ellas Cruz Roja, que el puerto de Málaga está evaluando para dar respuesta. Ahora, las instalaciones que hay son provisionales, que Cruz Roja monta y desmonta ante la llegada de cualquier embarcación.

-Hace poco tuvieron que montar 81 camas en el pabellón de Ciudad Jardín porque no había sitio para que durmieran inmigrantes llegados en patera...

-No es habitual. Se hace de vez en cuando. Se hizo a instancias de la Policía Nacional para dar salida por lo menos por 24 horas a la atención a esas personas que habían llegado al puerto. Cruz Roja actuó de soporte de la Administración y montó los recursos necesarios mientras la Policía Nacional hacía los trámites adecuados. Y al mismo tiempo se les dio servicio de alimento y ropa.

-¿Sin Cruz Roja quedarían en evidencia las carencias?

-Si no estuviéramos, alguien habría. Yo tengo una fe ciega en la sociedad malagueña. Estoy convencido que si Cruz Roja no existiera, otras organizaciones canalizarían el gran esfuerzo que los malagueños hacen para atender a los que llaman a nuestra puerta.

-¿Es una situación sin precedentes desde la Segunda Guerra?

-Los flujos migratorios han sido permanentes. No son nuevos ni dejarán de serlo nunca. Esos flujos migratorios han tenido grandes ventajas para el desarrollo de las sociedades. Han permitido que fluya el conocimiento, las costumbres, la forma de ver el mundo. Incluso han resuelto los problemas de endogamia genética en aquellos sitios apartados. Los flujos migratorios no son un problema en sí. El problema se genera cuando hay carencias en los lugares de origen. Sean carencias económicas, de salud, de libertades políticas... En sí la migración no es negativa. España durante varias décadas se apoyó en la emigración para sustentar la economía nacional. Las divisas que los emigrantes enviaban de Francia, Alemania o Suiza sirvieron para paliar la balanza de pagos de nuestro país. El problema de las migraciones es el origen.

-¿Y qué se puede hacer aquí?

-Las sociedades que nos consideramos desarrolladas debemos hacer un esfuerzo para que en esos lugares de origen se establezcan regímenes democráticos y sistemas económicos que permitan el trabajo digno, de modo que las migraciones se hagan por cuestiones culturales o de desarrollo personal y no por supervivencia.

-¿Qué pueden hacer los malagueños que quieran ayudar?

-Los malagueños ya hacen mucho por ayudar. En el caso de Cruz Roja, contamos con más de 20.000 socios que con sus aportaciones económicas son los que permiten realizar las actividades de la institución en nuestra provincia. Al mismo tiempo, su adscripción como voluntarios es el alma mater de nuestra institución. No es una organización con voluntarios, sino de voluntarios; desde sus orígenes hace más de siglo y medio. La participación de los malagueños en estos años de crisis ha sido muy positiva. Han mantenido la adscripción a la organización, incluso ha habido casos de aumento de cuotas que en los nueve años de crisis nos ha permitido solventar las carencias que la sociedad nos demandaba.

-¿La sociedad malagueña es solidaria?

-Sí. Málaga es desde hace siglos es una ciudad de aluvión. Han llegado americanos, ingleses, belgas, del interior de la península, se han integrado en la sociedad malagueña y han conformado lo que es. Si vemos los topónimos de las calles de la ciudad, vemos que muchos tienen origen foráneo. Los Gross, los Huelin, los Larios. Eso evidencia que Málaga siempre ha sido una ciudad de acogida. El poeta Vicente Aleixandre decía que a Málaga se saca solo billete de ida. Hay ejemplos de ayuda de Málaga a los necesitados, como el de la fragata Gneisenau. Incluso con la pérdida de vida de malagueños.

-La organización tiene unos 6.200 voluntarios en la provincia ¿Cuál es su perfil?

-Es el perfil de la sociedad malagueña. Es un espejo de lo que somos. Hay jóvenes, adultos, mayores; personas en paro, profesionales, jubilados. De todo tipo. El perfil es el mismo abanico que la sociedad malagueña. Eso nos da una riqueza especial porque palpamos desde dentro los intereses que la ciudad tiene. En Cruz Roja tenemos más de medio centenar de programas diversos que permiten que cualquier voluntario pueda encajar en sus intereses y su vocación. Hay trabajo para todos.

-Hemos hablado del trabajo de Cruz Roja con los inmigrantes, pero ¿qué otras labores destaca?

-Además de los programas de atención a los inmigrantes y refugiados, tenemos otros para intentar evitar la trata de blancas, de ayuda ante la prostitución, de apoyo contra la violencia de género, de alimentos, de ayudas energéticas a las familias y escolares, de voluntariado digital para romper la brecha que hay entre los jóvenes y los mayores en el uso de las nuevas tecnologías, de apoyo a los minusválidos y familias en riesgo de exclusión, de atención a la drogadicción. El abanico es muy amplio y abarca todos los aspectos en los que la sociedad nos necesita.

-¿Alguien que lea esta entrevista y quiera ayudar qué debe hacer?

-Es muy sencillo. A través de la página web de la organización o bien dirigirse a nuestras oficinas, tanto las de Málaga como en cualquiera de las 15 localidades en que tenemos asambleas locales e inscribirse. Deben hacer un curso de formación básica de la institución que son sencillos, se hacen on line, manifestar en qué campo puede ayudar y rápidamente se le adscribe a un grupo de trabajo para que preste la ayuda que pueda. Lo más valioso que aportan los voluntarios es el tiempo.

-¿Las administraciones deben hacer más o está bien que la sociedad civil se implique?

-Quien debe implicarse en la ayuda a los más vulnerables es la sociedad. Las instituciones no son sino un reflejo de la sociedad y son los ciudadanos los que con su voto eligen esas instituciones y con su voto marcan las políticas que esas instituciones deben de seguir. Si conseguimos que haya y una sociedad involucrada con los temas sociales, con las personas más vulnerables; las instituciones darán respuesta adecuada a esas necesidades. El balón no está sólo en el tejado de las instituciones, sino que está realmente en el tejado de los ciudadanos, a los que tenemos que comprometer con una respuesta adecuada a las demandas sociales de nuestro tiempo.

-¿Málaga necesita un centro de internamiento de extranjeros?

-Eso depende de las instituciones, no es la labor nuestra. No tenemos opinión al respecto. Nosotros colaboramos en los CIE en los que las administraciones nos lo solicitan. La atención que prestamos a los inmigrantes o refugiados es al margen de su situación administrativa. Nos da igual que sean inmigrantes, refugiados o ciudadanos de Málaga los que que necesitan ayuda.

-¿Los inmigrantes que llegan aquí corren una suerte diversa?

-La mayoría de refugiados e inmigrantes que llegan no tienen como destino Málaga, sino que buscan seguir camino hacia el interior de la Península, normalmente Madrid o Barcelona; y si no, el centro de Europa; Reino Unido o Alemania donde normalmente cuentan con grupos de apoyo de sus propios nacionales o de sus familias que le ayudan allí a emprender una nueva vida. No es habitual que quieran quedarse en Málaga.

-¿Los casos de terrorismo yihadista incrementan la xenofobia?

-Los casos de terrorismo generan una animadversión hacia aquellos grupos sociales, políticos o religiosos que se identifican con ese terrorismo. Ha pasado en España, ha pasado en el mundo y ahora vuelve a pasar con el islamismo. Confundir el islamismo radical con la religión musulmana es un craso error, pero es un mensaje que cala en la sociedad desafortunadamente y sí incrementa los casos, si no de xenofobia expresada claramente, sí de cierto rechazo a aquello que pueda asemejarse al mundo musulmán. Las ONG y las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico para evitar que ese mensaje os haga caer en el craso error de confundir ciertos grupúsculos radicales con la sociedad normal de la que esos terroristas han salido.

-Lleva 30 años en el aeropuerto, ha visto su transformación...

-Sí, el aeropuerto, como cualquier otra institución y organización se adecua a las necesidades del tráfico aéreo y es lo que ha venido haciendo desde sus orígenes en 1919.

-¿Pero se ha transformado y ha transformado a Málaga?

-Los medios de transporte no son los que generan los flujos de tráfico; esos los genera la sociedad y los medios de transporte simplemente están a su servicio. Y en el caso del aeropuerto, de la demanda de tráfico aéreo. Nadie viene de viaje al aeropuerto. Vienen a visitar las playas, a estar aquí una temporada o por negocios.

-¿Por qué se metió en esto de dirigir Cruz Roja?

-Es asumir la responsabilidad social que uno piensa que tiene. Detrás de los presidentes, las asambleas locales, de los miembros de los comités locales y de la gente que forma su estructura, el único interés es pensar y sentir que uno tiene algo que aportar a la sociedad y ese algo canalizarlo a través de una organización como Cruz Roja, que tiene más de 150 años de existencia. Esta organización se ha caracterizado por adaptarse en cada momento a las necesidades de la sociedad. Si no, hubiera sido imposible que fuera tan longeva. Cruz Roja atendía en su día a los repatriados de la Guerra de Cuba o atendía a los heridos de la Guerra del Rif. Hoy son otras batallas las que se libran y otros campos en los que la organización trabaja, pero el fin sigue siendo el mismo que el que tenía en 1864 cuando nació, que es ayudar y atender a las personas más vulnerables y que no tienen más apoyo social que organizaciones como la nuestra.