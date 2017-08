¿Cómo vamos a la Feria?

La Fiera es Centro y es Real, dos puntos de la ciudad separados por seis kilómetros que en estos días se convierten en los destinos más habituales de quienes están en la capital. El hecho de separar los dos ambientes y potenciar que haya actos en ambos a lo largo de buena parte del día siempre ha sido una decisión muy bien valorada, pero ¿cómo se traslada la gente de un punto al otro? El transporte privado se queda en casa en la gran mayoría de los casos, y es que la Feria, se quiera o no, es sinónimo de alcohol, y nadie está dispuesto a renunciar a una fiesta; por tanto, acudir al taxi o el bus es la fórmula más utilizada estos días.

La EMT es consciente de esto, y como cada año, durante toda la Feria ha estado disponible un dispositivo especial en el que más de 270 autobuses se encargan de dar servicios durante las 24 horas del día, incluyendo la línea especial F y modificando el recorrido de otras para que continúen su ruta habitual y llegar hasta el Real, además de aumentar su horario de paso.

Usuarios afirman que desconocían el horario especial antes de comenzar la FeriaEl coche, una alternativa para las familias y grandes grupos que van al Real

Varias decenas de personas esperando de pie, justo a un cartel que pone FERIA, estampa habitual estos días. Fran es uno de esos jóvenes que no perdonan un día de fiesta, y el autobús su mejor aliado. "El servicio directo para el Real está muy bien, además puedo bajar al Centro, como siempre", afirma este estudiante que vive en Teatinos. "El problema es que no se informa bien de las cosas", apuntilla, "el primer día que fui a la Feria de día, como era sábado, nos quedamos en el Centro y al volver a las tres de la mañana pensábamos que no había bus. Cuando veníamos andado vimos como nos pasaba un 8 y se nos quedó una cara terrible", comenta. No es el único caso, pero con el paso de los días, a base de prueba y error, los usuarios aprendieron los nuevos horarios.

Una de las críticas más repetidas es la falta de autobuses desde el Real a primera hora de la mañana. Alicia y Marina, dos amigas que se definen como "habituales de las dos ferias", denuncian que "la cola para coger el último autobús es enorme y muchas veces no entras y te quedas tirado", afirma Alicia antes de añadir que "deberían reforzar las líneas a esa hora". Marina además relata que "la huelga de taxis nos pilló en el Real y después de toda la noche nos tuvimos que volver andando porque no había otra opción. Si eso pasa es que alguna cosa falla", afirma la joven.

La realidad es que la huelga de taxis supuso un revés para la Feria, pero tras la vuelta a la normalidad es una opción bastante utilizada por quienes prefieren "llegar antes y más cómodo", según comentan varios usuarios de este servicio.

La EMT afirma que el autobús estos días "no se ha notado un aumento de usuarios fuera lo habitual. Algunas líneas tuvieron que ser reforzadas puntualmente pero era algo que estaba previsto hacer según la demanda existente". La realidad es la de cada año en agosto: autocares repletos con gente ávida de Feria.

El metro, aunque de forma más tímida, también es una de las formas para acercarse al Centro. Quienes prefieren un transporte menos aglomerado -porque la afluencia de usuario es bastante baja salvo en momentos puntuales del día- eligen esta opción, pero no les sirve para ir a todos lados. "El metro está muy bien, lo cojo en la puerta de casa y luego son diez minutos andando", comenta Jose, vecino de Carretera de Cádiz, "el problema es que no sirve para ir al Real. Por la noche hay que tirar de bus o taxi", comenta. Es precisamente por esa falta de acceso a todos los puntos neurálgicos de la Feria por lo que muchos usuarios prefieren utilizar al autobús en caso de tener que coger el transporte público.

El coche, a pesar de las diferentes opciones que existen para trasladarse de un lugar a otro, sigue siendo una alternativa bastante utilizada, tan sólo hay que ver las diferentes zonas de aparcamiento próximas al Cortijo de Torres a casi cualquier hora del día.

Antonio es padre de dos pequeñas, una de ellas aún va en carrito, y no se plantea otra alternativa al vehículo propio. "Con las dos niñas es lo mejor, del garaje al Real directos y a la vuelta casi siempre terminan dormidas. Cuando sean algo más mayores ya se verá", comenta. Como ésta, otras muchas familias optan por lo mismo.

Un abanico de opciones para disfrutar de la Feria, con alternativas para todos, aunque con deficiencias según muchos usuarios. Dos ferias y varias elecciones.