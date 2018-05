Los vecinos del Centro sopesan llevar a la Justicia el exceso de ruido

Los vecinos del Centro histórico ya no pueden más. Tras meses de negociaciones con el Ayuntamiento para el establecimiento de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en la conocida como almendra de la ciudad, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo considera llevar al Consistorio a la Justicia "por su reiterado incumplimiento de la ley". El detonante de la decisión es la consulta planteada por el Área de Medio Ambiente en la que, entre otras cuestiones, se pregunta a los vecinos si el proyecto de ZAS debe ponerse en marcha.

"Creíamos que esta era una postura que el PP tenía superada ya que en el resto de España están convencidos de que no se debe hacer", indicó ayer Alejandro Villén, vicepresidente de la asociación vecinal, sobre la consulta planteada por el Consistorio. Es por ello que el colectivo ya se ha puesto en contacto con un abogado para estudiar la posibilidad de denunciar lo que consideran "una dejación de funciones". "Es un asunto que va a ir a largo plazo, pero por lo pronto hemos tenido que revisar las cuotas a los miembros de la asociación para tratar de sufragar el esfuerzo que se viene encima", explicó Villén sobre un futuro pleito.

El colectivo considera que el Consistorio tiene una "estrategia" para "echar a los vecinos"

Un representante de la asociación se reunió este mes con el nuevo concejal de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río. El edil trasladó al colectivo que en las próximas fechas viajará a otras ciudades para estudiar si en ellas "el cumplimiento de la ley había tenido efecto o no", indicó el vicepresidente de la organización vecinal, al tiempo que añade que "en ningún momento transmitió el mensaje que asegure el cumplimiento de la ley ni nada".

Por su parte, el presidente de la Asociación Centro Antiguo, Alfonso Miranda, aseguró que la consulta planteada por el Ayuntamiento -la cual acaba en noviembre, alargando el proceso hasta más allá del verano- corresponde a una "estrategia para echar" a los residentes del Centro histórico, en un intento por "seguir regalándole el oído a la hostelería". Miranda considera que es necesario acabar con la "barra libre" que tienen los negocios de ocio nocturno y las terrazas de los locales: "Están prolongando esta manera torticera de ver un negocio porque esto no es sostenible, pero mientras dure parece que vale todo".

La asociación se lamentó de lo "deliberado" de la actuación del Ayuntamiento: "Las terrazas, bares de copas y todo lo que corresponde a ocio nocturno están proyectadas en el centro de Málaga como si este lugar no fuera residencial, sino que fuera una zona no habitable y un parque temático para turistas", indicó el presidente, quien asegura que cuando se han puesto en contacto con la Policía Local para denunciar el ruido excesivo "nos dicen que tienen órdenes de no meterse".