"Para los vecinos es una anécdota más, para los niños juego en la calle"

Antes que pensar en complicaciones de tráfico, en posibles resfriados o cortes de luz, los primeros copos de nieve o el amanecer sobre tejados cubiertos suelen ser motivo de alegría colectiva. Los niños se alborotan y encuentran en el estado sólido del agua un aliado perfecto para el juego. Y los mayores reviven anécdotas en charlas interminables sobre grandes temporales pasados. En el interior de la provincia no es novedad que varios días al año, principalmente en enero o febrero, los días se tiñan de blanco. Y ayer se hizo lo propio en municipios como Yunquera y Cartajima. Allí, sus vecinos vivieron la nevada con paciencia, compras rápidas de pan y calor en el hogar. "Para los mayores la nieve es una anécdota más y para los pequeños supone el juego en la calle", comentó ayer Francisco Benítez, alcalde de Cartajima.

A las 9:00 de ayer comenzó a cubrirse todo de blanco en la localidad de Cartajima. Y con la bendición de las nieves llegó también el problema del tráfico. "Ahora mismo se puede pasar con todoterreno, pero con un turismo no", comentaba el alcalde del municipio, Francisco Benítez, pasadas las 13:00. "Nos acaba de llamar la Guardia Civil por si había alguna máquina retro excavadora disponible en el municipio para ir abriendo la carretera comarcal que une Cartajima y Ronda, nos comentan que están desbordados con la quitanieves despejando la vía Ronda-San Pedro y Ronda-Cuevas del Becerro", explicó Benítez.

El regidor municipal también comentaba que el médico que hace la ronda de pacientes por distintos pueblos de la serranía había podido llegar a Cartajima para hacer visitas en el municipio, luego siguió hacia Júzcar "pero no ha podido terminar la ruta, se ha tenido que quedar en Júzcar, a Alpandeire no ha podido llegar". El colegio de Infantil y Primaria de la localidad cerró sus puertas y se fueron los maestros ante el temor de quedar aislados, por lo que los niños del pueblo se quedaron sin clase justo el día de la vuelta de vacaciones de Navidad. Los que sí salieron pasadas las 7:00, cuando aún no nevaba, fueron algunos alumnos de Secundaria que estudian en un instituto en Ronda. Había cierto temor de los padres de que no pudieran volver a sus casas ante el corte de las carreteras pero las vías quedaron abiertas alrededor de las dos de la tarde.

En los meses de enero o febrero una nevada de estas características es la normalidad en Cartajima. "Si coincide con un viernes se nota la afluencia de gente para disfrutar de la nieve, niños y padres, y aumenta el turismo rural, pero al ser un lunes no creemos que tenga mucha repercusión", dijo Francisco Benítez, que confirmó que no hubo durante la mañana ningún incidente que reseñar.

Tampoco era novedad el manto blanco que cubría ayer la localidad de Yunquera a primeras horas de la mañana. Cada invierno, no falta la nieve durante las tres o cuatro jornadas más frías del invierno. Pero no por ello deja de ser una postal que, además de bonita, puede ser divertida cada vez que se produce. "La verdad es que los niños disfrutan mucho, es una estampa típica", comentó el alcalde del municipio, José Antonio Vízquez. "Aquí no hay PlayStation cuando nieva, todos salen a jugar", agregó. Pero eso sería tras la salida del colegio y del instituto, ya que las clases se impartieron sin problemas en el municipio.

Las carreteras de salida de los municipios fueron las que se llevaron la peor parte. También algunas calles del casco urbano. "Se va normalizando la situación porque hemos tenido que cerrar al tráfico varias calles del casco urbano ya que la nieve ha hecho que se produzcan alcances entre vehículos en las más empinadas", explicó Vízquez. Cuando recibieron la comunicación del 112 con el aviso naranja se cerró el acceso al parque natural de la Sierra de las Nieves "para que la gente no suba y se quede aislado porque es imposible el tráfico rodado en esa carretera", apuntó el alcalde. También se tuvo que cortar la carreta del Burgo hacia Ronda en el puerto de las Abejas y la Policía Local de Yunquera se vio obligada a remolcar a diversos vehículos que se habían quedado atascados ante la gran acumulación de nieve.

A partir de las 12:00 de ayer la nevada cesó y se fue aclarando la mañana en el municipio, aunque se esperaba que la inestabilidad y el frío fuese la nota dominante del día. También serán bajas las temperaturas de hoy martes, con mínimas de dos grados bajo cero. Eso sí, las máximas suben hasta los 10 grados, cinco más que ayer.