Los vecinos plantan cara a los MOSQUITOS

No pueden vivir así. Los mosquitos les están acechando continuamente y ya hasta salir al jardín de sus casas se ha convertido en una misión suicida. La pesadilla de los vecinos del entorno de la desembocadura del río Guadalhorce empezó hace casi dos años y desde entonces han tratado de que les escuche y de que las administraciones sean de una vez conscientes de la envergadura de un problema al que le piden un rápido y final feliz. Sienten que no se les está dando la importancia que merece este asunto y hartos de vivir hostigados por el insecto decidieron hace apenas dos semanas constituirse un una plataforma para que sus voces tengan más peso a la hora de reclamar una solución. Y en tan poco tiempo de vida, el colectivo no ha perdido el tiempo porque ya han movilizado una petición a través de change.org para que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía se pongan manos a la obra y que ha recogido ya más de 3.000 firmas, además de haber solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno para celebrar dos marchas los próximos 22 y 29 de abril en la zona de Guadalmar y en Sacaba respectivamente.

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs) Nueva Guadalmar del colegio Julio Caro Baroja y La Biznaga del centro Clara Campoamor, la escuela infantil Guadalmar, los colectivos vecinales Los Sacabeños, Guadalmar, La Loma de San Julián, Parque Litoral y Vega de Oro, así como los clubes deportivos Guadalmar, Atlético San Julián, Rayo de San Julian, Atletismo de Málaga e Inacua Raquetas. Todos se han unido con un mismo objetivo y lema Stopmosquitos y dispuestos a no parar hasta que puedan volver a hacer la vida normal que estos molestos insectos les ha alterado. Maite Martín, vecina de Guadalmar y secretaria del AMPA de Nueva Guadalmar, explicó que de forma independiente "llevamos más de un año batallando y reuniéndonos con responsables del Ayuntamiento, pero está claro que lo que han hecho hasta ahora ha sido insuficiente y nos siguen diciendo que no hay tantos mosquitos cuando no hay día que lleguemos a casa llenos de picaduras".

Son los niños lo que más están padeciendo esta situación, unas 1.200 entre los dos colegios y la escuela infantil más cercanos a la desembocadura del río Guadalhorce. A principios de este curso pusieron mosquiteras en las ventanas de las aulas de Infantil del colegio Julio Caro Baroja, pero criticó que "los niños hay días que ni pueden salir al patio" y denunció que todo el perímetro del centro está rodeado de una espesa vegetación que "llevamos mucho tiempo pidiendo que el Ayuntamiento desbroce y que sirve de refugio de los mosquitos".

En la escuela infantil de Guadalmar la situación también preocupa, y mucho, a las cuidadoras y padres de los niños que acuden diariamente. Una de las trabajadores señaló que "nos resulta embarazoso que llegue u padre a por su hijo y tenga picaduras de mosquitos, pero es que aunque les echamos repelente a los niños los mosquitos parecen haberse hecho inmunes".

Un despliegue de más de medio centenar de afectados acudió a la cita con este periódico en la barriada de Guadalmar con la intención de hacer patente la desesperación con la que viven cada día. Lo que está pasando desde que hace un par de años comenzó esta plaga no lo han visto los vecinos más veteranos que llevan hasta 40 años viviendo en la zona. Antonio Mota, secretario de la asociación de vecinos San Julián y presidente del club deportivo Atlético San Julián, aseguró que "nunca hemos vistos tantos mosquitos ni que piquen a cualquier hora y cualquier día del año".

Ya no es solamente en verano cuando sufren las molestas picaduras. Los vecinos de esta zona explicaron que salir a dar un paseo, sentarse en la terraza de un bar o en los jardines de sus propias casas a tomar algo, darse un baño en la piscina o en la playa, o hacer deporte ya se ha convertido en un imposible.

En el campo de fútbol de césped artificial de Guadalmar, al que el verano pasado incluso apuntó la Junta de Andalucía como principal foco de la cría de mosquitos a pesar de no tener riego instalado, lo saben bien. El tesorero del club deportivo de Guadalmar, Miguel Ángel Gómez, contó que lo viven diariamente en las instalaciones deportivas por culpa de los mosquitos les y que está suponiendo que "ya no haya quien quiera alquilar el campo a partir del anochecer". Lógico si se tiene en cuenta que esta misma semana hubo un día en el que "el equipo senior que estaba entrenado al completo tuvo que refugiarse en los vestuarios porque vino de golpe un autentico enjambre".

Por esta razón, en más de una ocasión ha habido que interrumpir los entrenamientos, especialmente si los que se encuentran en ese momento en el campo son los más pequeños ya que a esas instalaciones acuden niños desde 5 años. La vida de los habitantes del entorno de la desembocadura del Guadalhorce se perturbó desde que hace casi dos años se implantaron en la zona de forma rotunda algunas de las especies con más capacidad de formar plagas. De hecho, las dos especies más comunes localizadas en ese paraje natural son Ochlerotatus caspius y Ochlerotatus detritus. Su particularidad es que pueden proliferar en cualquier época del año si se dan las circunstancias óptimas. Se trata de un tipo de mosquito de una amplia distribución y muy común en toda la cuenca mediterránea que no entraña ningún peligro. Son marrones, tienen algunas manchas claras, son picadoras diurnas y sus picaduras pueden dar algo más de reacción que las habituales.

Solamente si llueve o sopla viento fuerte, manifestaron los vecinos, es cuando los mosquitos les dan cierta tregua porque el resto del año ya son unos inquilinos fijos. Uno de los vecinos más antiguos de Guadalmar, que prefirió no identificarse, recordó que cuando se asentó en la zona a penas había edificaciones y "todo era vegetación". Y ni siquiera entonces dijo "haber visto nunca una cosa igual a la que estamos sufriendo ahora".

Al otro lado del río es exactamente igual de desesperante la situación para sus vecinos. Especialmente en la urbanización de Sacaba Beach, donde hay unas 233 viviendas. El presidente de la asociación vecinal Los Sacabeños, Luis Muñoz, teme que el próximo verano sea "tan horrible como el pasado" cuando se agudizó el problema que han arrastrado también a la largo de todo el pasado invierno.

En ese caso, el río no es el único foco para el desarrollo de los mosquitos. "Hay unas charcas que se forman cuando llueve entre el paseo marítimo y la urbanización y que es donde sacan la arena para regenerar la playa que en cuanto las remueven tenemos a los mosquitos en casa".

A juicio de otro vecino de Guadalmar, Manuel Díaz que vive allí desde 1989, "se están centrando demasiado en el paraje natural y el problema no está sólo ahí", ya que insistió en que esta zona "está descuidada y hay maleza por todas partes y charcas que están fuera de la desembocadura". Prueba de ello es que en una urbanización más cercana al campo de golf de Guadalmar los vecinos sufren exactamente el mismo problema. Lo explicó Maribel Collazos, vecina de la zona conocida como Vega de Oro, que dijo que un arroyo que funciona como desagüe del cercano espacio comercial y "que no cuidan es donde crían los mosquitos". Pese a que es uno de los puntos donde el Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa Athisa, trata periódicamente frente a la plaga, esta vecina afirmó que "el problema sigue y que ya no podemos ni hacer barbacoas al aire libre".

Por lo que más indignados se mostraron es por el hecho de que se haya llegado a culpar incluso a los propios vecinos de que es "el agua de nuestras macetas lo que hace que haya tantos mosquitos en la zona cuando la mayoría ya ni tenemos", subrayó uno de ellos.

A pesar de todo, confían en que los políticos sean capaces de sentarse y solucionar el problema porque "nosotros no entendemos de plagas". Lo que sí es seguro es que la recién constituida plataforma Stopmosquitos no piensa rendirse hasta no haber obtenido una respuesta eficaz al infierno que dicen vivir por culpa de los mosquitos. Además de los primeros pasos dados, también planean llamar a la puerta de todas las instituciones y organismos que puedan ayudarles en esta lucha a través de la presentación de escritos al Defensor del Menor y del Pueblo, o la Consejería de Salud y Bienestar Social. La guerra al mosquito ha comenzado.