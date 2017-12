Los vecinos no quieren 'okupas' en Juan XXIII

Los vecinos de los bloques colindantes con los dos edificios de okupas de la avenida Juan XXIII quieren volver a reunirse con el alcalde de la ciudad para plantearle una solución a la falta de seguridad y los problemas de insalubridad que provoca la acumulación de basuras y desperdicios junto a sus viviendas. En los últimos meses ya se han producido tres incendios en pisos ocupados y las peleas entre los moradores han aumentado en los últimos meses, según los vecinos.

Francisca Antúnez vive en la avenida Juan XXIII, junto a uno de los dos edificios abandonados, donde el trasiego de personas es habitual a primera hora de la tarde. "Muchos de los que vienen son jóvenes, pero esto no es nada para lo que vivimos por la noche, cuando la cosa se lía, con porrazos y broncas entre ellos", asegura esta vecina, para quien los fuegos han levantado el miedo entre el vecindario. "En unos días hemos vivido tres y se nos ha llenado la casa de humo", asegura. Antúnez afirma que los vecinos han presentado ya 12 denuncias contra estos inquilinos, que empezaron a llegar a la zona en 2011, tras la quiebra de la promotora inmobiliaria que dejó los pisos terminados. Tras un posterior desalojo, los inmuebles fueron de nuevo ocupados. "Llevamos así mucho tiempo y a los vecinos nos entran moscas, mosquitos y ratas", asegura. Otro de los vecinos de la zona también se queja de la suciedad que acumulan los dos bloques. En la zona común entre ambos edificios se acumulan muebles, cristales y basuras. "Estamos viviendo como bichos, tenemos que cerrar ventanas y puertas", dice Manuel Cortés, para quien al principio de la ocupación hubo un mayor compromiso de los ocupantes con la limpieza "cosa que ahora no pasa".

"Los vecinos estamos viviendo como bichos, tenemos que cerrar puertas y ventanas"

Aunque reconoce que no se han producido enfrentamientos con los okupas, "tan sólo una bronca cuando unos se llevaron hasta el ascensor". Cortés asegura que los edificios estaban con todas las instalaciones al completo, pero que los inquilinos las fueron desmantelando y se llevaron todos los muebles y electrodomésticos. "A las siete de la mañana tiraron una bañera por la ventana del último piso para así venderla", se queja Rosario, otra de las vecinas de la zona, quien rechaza que los pisos no se destinen a personas necesitadas. "Es de vergüenza que echaran a una familia con cinco hijos y luego permitan esto", asegura sobre un desalojo producido hace varios años. En este momento, según su denuncia, a la presencia de jóvenes se suman toxicómanos y personas con problemas de alcoholemia.

Tras el incendio ocasionado el pasado sábado, los vecinos han solicitado una nueva reunión con el alcalde con el objetivo de que el Ayuntamiento proceda a limpiar y vallar la zona. Aseguran que están esperando un informe del Registro Mercantil que permitirá la actuación municipal en estos dos edificios. No descartan emprender nuevas medidas de presión si no obtienen respuesta. Hace ahora un mes, en noviembre, llegaron a cortar la calle en señal de protesta. El fuego se detectó el sábado en el edificio de nueva construcción que fue ocupado por diversas familias en la calle Marqués de Valdeflores, junto a la avenida Juan XXIII. El servicio de emergencias 112 recibió el aviso por incendio hacia las 11:25 en ese bloque de viviendas. Los vecinos alertaron de que se podía observar una columna de humo y acudieron los bomberos, que pudieron atajar rápidamente el siniestro y no hubo que lamentar ningún herido aunque el humo sí se propagó por las plantas del inmueble. Otro incendio el 14 de noviembre, obligó al desalojo de cuatro familias.