Tres de cada diez vehículos no pasan la ITV en la primera visita

Tres de cada diez vehículos no consiguen pasar la inspección técnica obligatoria (ITV) y tienen que regresar para un segundo examen. Incluso algunos se convierten en repetidores habituales. El año pasado la empresa pública Veiasa, dependiente de la Junta de Andalucía, analizó a 701.741 vehículos en la provincia de Málaga, lo que supuso un incremento del 2,8% respecto a 2016, según los datos adelantados ayer por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero. De esos vehículos, fueron rechazados 201.435 en la primera visita, el 28,7% del total, dos puntos más que en el año anterior.

Los técnicos de Veiasa encontraron casi medio millón de defectos graves y leves en los vehículos que no recibieron la pegatina de aptos, siendo los más importantes de alumbrado y señalización (22%), de neumáticos, ejes y suspensión (20%), de emisiones contaminantes (19%) y de frenos (11%).

Se inaugurará un nuevo centro en El Viso y se ampliará la estación de El Palo

El aumento de vehículos que no superan el examen de la ITV va directamente relacionado con el incremento de vehículos que acuden pues, según explicó ayer Carnero, está habiendo una mayor concienciación por parte de los conductores. Ir a la ITV es obligatorio, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo cumpla a pies juntillas. De hecho, en los años de la crisis, por apatía o por no pagar la tasa, el grado de incumplimiento fue relativamente alto. En 2015, por ejemplo, estaban obligados a acudir a la ITV los conductores de 541.723 vehículos y el 17%, algo más de 90.000, hicieron caso omiso, poniendo en riesgo su seguridad y la del resto de personas que circulan por las carreteras. En 2009 se disparó hasta el 25%. En estos momentos, dos años después, el grado de incumplimiento a escala andaluza es del 12%, un volumen aún amplio porque el año pasado se inspeccionaron más de 3,6 millones de vehículos en la región, pero inferior a la de otros años.

Una excusa habitual entre los conductores que no quieren ir a la ITV es no tener una estación cerca de su municipio o el tiempo de espera. Ambas se han desarmado porque ya hay nueve oficinas en la provincia de Málaga repartidas por distintos puntos -tres en la capital, Algarrobo, Antequera, Estepona, Marbella, Ronda y Mijas- y un sistema de reservas que permite una atención más rápida.

Veiasa está además haciendo inversiones. En noviembre de 2016 se puso la primera piedra de una estación nueva en el polígono El Viso que estará operativa este año y en la que se podrán realizar unas 80.000 inspecciones al año repartidas en ocho líneas. Carnero indicó ayer que esa estación supondrá un desembolso de unos nueve millones de euros, a la vez que subrayó que se está reformando y ampliando la ITV de El Palo, con tres líneas más, y que se harán dos centros más en la Axarquía y en la costa occidental.