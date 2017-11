"Si no vendes algo muy especializado te barre Amazon"

Elena Gómez del Pozuelo lleva 25 años creando negocios en internet y sabe de lo que habla a la hora de analizar la competencia. "El futuro está en la especialización, en vender cosas que no pueda hacer Amazon porque si no te barre o, si es conocimiento, que no lo pueda hacer Google", explicó. Esta experta detalló una serie de tendencias presentes y futuras que hay que tener en cuenta como la "chinanización", el fomento del autoempleo, la apuesta por la transparencia o la aparición de nuevas tecnologías. Gómez del Pozuelo afirmó que los jóvenes ya no quieren ser propietarios y denunció que "las mujeres tenemos el 80% del poder de compra pero es muy pequeño su peso en los puestos directivos". Dijo además que las empresas españolas suspenden en transformación digital, con una puntuación de 3,7.