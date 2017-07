Que venga el diluvio cuanto antes

No falla. La última vez que recibí la visita de alguien de fuera de Málaga, una compañera de profesión que llevaba ya varios años sin venir por aquí, me resumió así sus impresiones tras el paseo: "Málaga está preciosa, es una maravilla. Es una ciudad muy cómoda, muy accesible, muy fácil y agradecida. Además es un lugar muy vivo, abierto, hospitalario, dinámico, con muchas opciones para hacer de todo y a cualquier hora. Quizá la he encontrado más sucia de lo que esperaba, pero por lo demás todo es genial. Sólo una pregunta: ¿No hay manera entonces de buscarle una solución al río? Porque, la verdad, es una pena tener eso así". Cuando plantean estas cosas uno no tiene más remedio que encogerse de hombros y empezar a divagar un tanto avergonzado, pues no, parece que no hay remedio, no hay nada que hacer, no hay dinero para la intervención que habría que llevar a cabo pero el problema tampoco es únicamente económico, en realidad todo apunta a que no hay una solución definitiva, por una parte necesitamos tener el cauce así para evitar que la ciudad se inunde si se produce una tragedia y, al mismo tiempo, será el cauce el que logre que nos ahoguemos cuando la tragedia ocurra. Es decir, hablar sobre el Guadalmedina a su paso por la capital es como hablar de la teología spinozista: puede haber o no haber algo, pero, en todo caso, no debería preocuparnos demasiado porque tampoco podemos hacer nada al respecto. La cuestión es que las precipitaciones registradas este año volvieron a poner sobre la mesa la evidencia de que si algún día le diera al cielo por llover de verdad, y durante un plazo sólo ligeramente más duradero de lo acostumbrado, tendríamos un problema serio. Aquellas tormentas causaron daños notables aunque contribuyeron más bien poco a paliar la sequía, lo que habla francamente mal de nuestras infraestructuras pertinentes, pero ése es otro problema. En los cómics de Astérix descubrimos que los galos de la Edad Antigua sólo temían una cosa: que el cielo les cayera sobre sus cabezas. Pero, como ellos decían, "eso no va a pasar mañana". Aquí sucede un poco lo mismo: ahora que ya no llueve, ni parece que las nubes tengan intenciones sobre el particular, preocupa mucho más la declaración de Patrimonio de la Humanidad para el espeto de sardinas o en qué bar se sirve la mejor ensaladilla rusa de Málaga. Existe una posibilidad muy real de que las lluvias lleguen a ocasionar aquí una catástrofe de gran calibre y de que las inundaciones abarquen bastante más allá de los arroyos. Pero eso no va a pasar mañana. Y menos en este verano mítico en el que podemos asistir a la liberación del preso de El Rico con la toalla al hombro y el tinto con limón en el coleto.

Hace poco más de un mes, un grupo de alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas de la UMA quisieron llamar la atención sobre el asunto y para ello tuvieron una idea genial: la invención de Malaqua, ciudad trasunto de nuestra prodigiosa Málaga ambientada en el año 2037, cuando ya las inundaciones y la elevación del nivel del mar a cuenta del cambio climático la han convertido en una suerte de Venecia ibérica. Para su campaña, los artífices divulgaron imágenes patrocinadas por el Ayuntamiento de Malaqua en las que, entre otros emblemas, aparecen los legionarios trasladando al Cristo de la Buena Muerte con el agua por la cintura, góndolas en la calle Larios y la estatua del Marqués de Ídem convertida en isla a punto de ser fagocitada por la crecida (el mismo monumento corrió una suerte parecida el 14 de abril de 1931; tanto, que acabó en el fondo del mar, aunque por motivos bien distintos). Viéndolas me acordé del escritor de ciencia-ficción estadounidense Kim Stanley Robinson, quien, en su última novela, New York 2140, publicada recientemente como contundente alegato contra las políticas medioambientales de Donald Trump, recrea una Gran Manzana sometida a las consecuencias del deshielo con nuevas clases sociales distribuidas entre quienes viven bajo y sobre el nivel del mar y con Central Park convertido en puerto deportivo. Y quién sabe, a lo mejor saldríamos ganando si, en lugar de autobuses, la EMT distribuyera flotadores entre sus usuarios para bajar al centro. El Estadio de La Rosaleda podría servir para la práctica del waterpolo, y en el parque del Benítez podrían campar a sus anchas rayas y pintarrojas. Una cosa es segura: la Junta de Andalucía pondría muchas menos objeciones al proyecto de José Seguí y Antonio Banderas para el Astoria a cuenta del Pepri Centro, así que sólo por esto valdría la pena. También resultaría irrelevante la discusión en torno al Metro y el Hospital Civil: todo el mundo convendría en que habría que fletar submarinos. Y sí, menudo puerto deportivo quedaría en Teatinos. Ya veo al jeque frotándose las manos.