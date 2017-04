La venta de viviendas vive su mejor momento en los últimos ocho años

El crecimiento actual está siendo más razonable y, según los expertos, se sustenta en bases sólidas, ya que miles de adquisiciones se están realizando al contado con ahorros -de grandes fondos o de inversores pequeños- y no se está dependiendo tanto de la financiación bancaria, siendo así más reducido el riesgo de morosidad. Málaga es una de las provincias españolas que despiertan mayor interés entre los compradores. En los dos primeros meses del año ha sido la cuarta con mayor volumen de operaciones, siendo solo superada por las dos grandes urbes -Madrid y Barcelona- y por Alicante, cuyo modelo productivo es muy similar al malagueño. Alicante lidera la venta de viviendas a extranjeros no residentes en España y Málaga es la segunda. En el contexto andaluz, Málaga duplica con creces a Sevilla, la segunda provincia con mayor empuje con 2.137 operaciones entre enero y febrero y está a bastante más distancia del resto. Una de cada tres viviendas que se venden en Andalucía está en Málaga, una provincia en la que, por sí sola, se hacen más transacciones que en toda Castilla y León.

En apenas dos meses se han cerrado más de 4.500 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia, lo que arroja una media diaria de 76, un volumen más acorde a la demanda normal de una provincia como la malagueña donde los expertos estiman que se deben vender entre 25.000 y 30.000 unidades al año para tener un mercado normalizado. En 2016 se hicieron 26.186 ventas (71 diarias), el número más alto desde 2008. En 2017, si se mantuviera el ritmo de crecimiento actual, se podría acabar el ejercicio con casi 29.000 viviendas vendidas, lo que superaría incluso el registro de 2008. No se regresaría a los números de antes de la crisis porque, directamente, es imposible hacerlo. En aquellos años se produjo una burbuja que disparó todos los parámetros y aún se están pagando las consecuencias. En 2007, por ejemplo, en pleno auge económico, se vendieron 42.386 viviendas. Los propios promotores no quieren que vuelva ese boom ni en pintura, ya que fue una auténtica locura de precios de suelo y nóminas para las empresas como del coste de la vivienda para los compradores. Se infló tanto el globo que estalló, dejando en la ruina a muchos empresarios y particulares.

El 71% de los españoles lo ve una buena opción

El 71% de los españoles cree que, en general, es un buen momento para comprar una vivienda. Entre los argumentos principales que justifican esta respuesta destacan la bajada de precios; la noción de que la compra es una buena inversión, así como que en la actualidad el mercado ofrece verdaderas oportunidades. No obstante, esa es la impresión general. Si le preguntan a escala particular, el 61% afirma que no podrían adquirir un inmueble ahora. Así se recoge en el índice de confianza inmobiliaria que Solvia ha desarrollado en colaboración con el instituto de investigación Kantar TNS.