Las ventas de hoteles en Málaga alcanzan este año los 320 millones

La provincia de Málaga, de manera más precisa la Costa del Sol y su capital, sigue despertando el "apetito" de grandes grupos de inversión nacionales e internacionales. Mercantiles que no solo miran a este territorio para descubrir las oportunidades que genera la recuperación del ladrillo, sino que apuestan de manera decidida por la rentabilidad de los proyectos hoteleros. Tanto es así que, según el estudio The Hotel Property Handbook 2017, elaborado por Deloitte, en los primeros once meses del presente ejercicio se han cerrado ocho operaciones de transacciones hoteleras valoradas en unos 320 millones de euros, lo que equivale a casi el 100% de las registradas en Andalucía y el 12% de las de ámbito nacional.

Este montante supone un crecimiento considerable respecto a lo ocurrido en 2016, cuando se formalizó la transacción de seis establecimientos por 139 millones de euros. Es decir, de un ejercicio a otro, Deloitte constata un incremento del 130% en las inversiones.

"En la provincia de Málaga hay mucho apetito por parte del inversor internacional, también del nacional, que ven una oportunidad como consecuencia del alargamiento del verano y por la oferta de golf y playa", expuso el socio del grupo de asesoramiento financiero de Deloitte, Javier García Mateo. A estos elementos sumó la labor que vienen realizando las administraciones en el sentido de generar "un montón de pretextos gastronómicos, culturales, incentivos para desestacionalizar esa demanda y hacer que de lunes a domingo haya mucha más ocupación hotelera".

Por la magnitud económica de las transacciones, desde Deloitte destacaron la venta del Hotel Sol Príncipe de Torremolinos, a la que asignaron un valor estimado de 88,9 millones de euros. La misma fue cerrada por el fondo Starwood Capital Group al fondo británico London & Regional Properties. Tras esta, la consultora alude a la operación de compra por parte del fondo de inversión norteamericano Blackstone del fondo hotelero del Banco Sabadell, Hi Partners, cuyo paquete incluía varios establecimientos en todo el país, incluyendo el Málaga Palacio. Fuentes consultadas precisaron que esta operación incorporó también el Hotel Sercotel y la Clínica Costa del Sol.

El socio del grupo de asesoramiento financiero de Deloitte abundó en la necesidad de invertir en la rehabilitación de hoteles en Málaga con el fin de potenciar su rentabilidad, al entender que una "mayor parte tiene un grado de obsolescencia elevado". "Lo que nos dice los datos es que queda mucho recorrido al alza en términos generales", expuso, al tiempo que de que el año pasado hubo una tasa de ocupación del 77%, con una tarifa media de 81 euros.

"En el momento en que se reconvierta esa oferta veremos que las tarifas mejoran; hablamos de invertir dinero en la rehabilitación y el reposicionamiento, porque hay mucho hotel de 4 estrellas que por su ubicación podría subir de categoría si se hiciesen determinadas inversiones y el hotelero podría ganar más dinero que en las circunstancias actuales", expuso. El informe, presentado ayer en Sevilla y Málaga, destaca el papel de Andalucía. Sobre ello, apunta que desde 2013 "ha sabido explotar mejor sus activos para así atraer y fidelizar turistas por encima de sus competidores regionales".