Un viaje que acabó en desmadre

El grupo de unos 800 estudiantes portugueses que estos días ha saltado a los medios tras ser denunciado por los supuestos destrozos causados en un hotel de Torremolinos desembarcó la semana pasada en el destino turístico malagueño que habían elegido para festejar el final de su etapa en la escuela secundaria. La Policía Nacional, dado el elevado número de alumnos dispuestos a disfrutar de las primeras aventuras sin la supervisión familiar, puso sus ojos sobre ellos para intervenir en caso de que el jolgorio se descontrolara en exceso. No fue necesario. La ruta se desarrolló sin mayores contratiempos. Por la mañana, sol y playa, que, eso sí, según los vecinos amaneció cubierta de basura. La noche la consumían en un chiringuito situado en el paseo marítimo de Los Álamos, que contrataron hasta las 3:00, para después continuar la fiesta en la zona de Puerto Marina. Se desplazaban en autocares y ponían fin a la salida nocturna en un emblemático establecimiento hotelero de Torremolinos. Hasta allí tuvo que acudir en varias ocasiones la Policía Local alertada por residentes que se quejaban del ruido que, supuestamente, ocasionaban los turistas, entre los que había menores de edad. Algunos llegaban a advertir que los habían visto saltando de balcones para pasar de una habitación a otra.

Pero fue el último día cuando la despedida culminó con una denuncia por parte de los responsables del hotel, cuyo responsable acusa al grupo de haber roto azulejos durante su estancia, lanzado colchones por las ventanas, vaciado extintores en los pasillos y hasta de arrojar un televisor a una bañera.

La agencia que organizó el viaje acusa al director del hotel de actuar "con mala fe"

Según publica un diario de noticias portugués, el director de Policía de Seguridad Pública del país luso, Cláudia Andrade Comisionado, reconoció que el "mal comportamiento asociado al consumo excesivo de alcohol y los actos incívicos habían superado los límites". El periódico también recoge las declaraciones de uno de los padres de los supuestos implicados, que asegura que estos niegan esa "falta de respeto" y argumentan que hubo "fallos" en el servicio que contrataron. Según su testimonio, los jóvenes habían pagado un paquete con todos los gastos incluidos que ascendía a 550 euros pero que no cumplió con sus expectativas. "El bar cerró el segundo día y, al contrario de lo que dicen, los niños sólo tenían acceso a una bebida. La comida estaba racionada, no tenían derecho a repetirla. Las toallas de los baños no se cambiaban, ni había reemplazo de papel higiénico y muchas veces tenía que tomar una ducha fría ", refleja el diario portugués. En palabras del progenitor, los niños "solo vieron una pared pintada y un extintor roto".

Uno de los responsables de la agencia acusó al dueño del hotel de actuar con "mala fe por negarse a mostrar el presunto daño causado por los estudiantes en el lugar y evaluar lo alegado". Asimismo, recalca que no se les devolvió el depósito de 50 euros que depositaron el día en que entraron. La empresa tenía "seguro", pero según el dueño del establecimiento los daños son superiores.