Los viajeros del Metro llegarán antes al Centro que a El Corte Inglés

El destrozo que el calendario de obra del Metro de Málaga sufre desde casi su origen va a obligar no sólo a esperar al menos al año 2020 para la puesta en marcha de la parte final del recorrido, entre Renfe y la Alameda Principal, sino que además esta última pieza arranque su servicio sin una estación estratégica, la situada junto a El Corte Inglés. Si bien meses atrás el consejero de Fomento, Felipe López, ya apuntó en esta dirección, ayer fue algo más preciso al precisar que entre el desarrollo normal de los trabajos de construcción de los tajos Renfe-Guadalmedina (pendiente ahora de adjudicación) y Guadalmedina-Atarazanas y la apertura de la citada parada habrá un "decalaje" de entre cuatro y cinco meses.

Un periodo en el que, de cumplirse la última hoja de ruta trazada por la Administración regional, los viajeros se toparán con el escollo de no poder detenerse en esta estación, bajo la plaza Manuel Alcántara. Esta circunstancia no impedirá la circulación normalizada de los trenes hasta la Alameda, según dijo López. "Estará terminado todo pero no estará terminada la estación, podremos pasar pero no parar en esa estación", expuso. La ejecución de esa instalación forma parte del proyecto de terminación de la infraestructura entre Callejones del Perchel y el puente de Tetuán, cuyo contrato fue rescatado por la Consejería de Obras Públicas y vuelto a licitar. Al procedimiento de contratación se han presentado once empresas interesadas en hacerse con una actuación, de inicio, valorada en unos 29,9 millones (impuestos incluidos) y un plazo de 22 meses. A la espera de abrir los sobres con las ofertas, parece factible que la adjudicación tenga lugar en octubre o noviembre.

De otro lado, el titular de Fomento confió en licitar en octubre la prolongación del ramal procedente de Carretera de Cádiz hacia el entorno del Hospital Civil. Un momento que tildó de "clave" para que, de manera definitiva, el Ayuntamiento manifieste su posición sobre la ejecución o no de este tramo en superficie. Sobre ello, expuso su confianza en que la respuesta del alcalde, Francisco de la Torre, sea favorable. "Tiene una posición ambiguamente calculada y de vez en cuando salen algunos informes sectoriales, pero no tenemos un posicionamiento formal del Ayuntamiento de Málaga sobre este tema", dijo el consejero.

"Mi intención no es doblar el pulso a nadie sino apelar al sentido de la responsabilidad de todo el mundo", aseveró, recordando que las últimas palabras del alcalde mostraron su negativa a "cooperar activamente". "Eso tiene una lectura; frente a la oposición frontal, ahora dice esto", señaló. Asimismo, recordó el apoyo dado por todos los grupos con representación en la Casona del Parque, a excepción del PP. Por ello, insistió en que el alcalde "no puede hablar en nombre del Ayuntamiento si no tiene mayoría para hablar en nombre de todos".

A la espera de que el alcalde se pronuncie sobre estas declaraciones, ya el pasado mes de junio criticó a la Junta por querer ir adelante con el tramo al Civil "sí o sí" a pesar de la existencia de oposición vecinal.