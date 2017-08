La videovigilancia del Centro permite resolver 130 casos en lo que va de año

Algo que durante la mayor parte del año no es habitual. "Durante la Feria sí va a haber un agente asignado para controlar las cámaras, que permiten giros de 360 grados y que disponen e un importante zoom", explicaron desde la Policía Local. Uno de los detalles técnicos del material instalado es que permite un alcance de hasta 400 metros.

Coincidiendo con la llegada de la semana de fiestas, que arranca esta misma noche, la Policía Local refuerza el funcionamiento del sistema de videovigilancia. Lo hace no con un número mayor de cámaras, objeto de estudio, sino con la presencia in situ en el centro de control de un operador que estará visionando al momento lo que sucede en cada uno de los puntos controlados. Y ello, ante una posible intervención policial, puede resultar clave, ya que los agentes dispondrán de información en detalle de lo que se van a encontrar.

La localización de las cámaras permiten controlar 15.000 metros cuadrados de ocho calles del casco antiguo. Si bien el sistema fue instalado y empezó a funcionar hace ya una década, no fue hasta la Feria de Agosto del año pasado cuando la Policía Local se hizo cargo del sistema, incluyendo una inversión de unos 60.000 euros en la renovación de buena parte de los equipos. Asimismo, de estar centralizado el funcionamiento del mismo en Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional, ahora esta tarea se realiza en el nuevo Centro Integrado de Señales de Alarma y Videovigilancia (CISAVI 2) situado en el Centro Municipal de Emergencias.

"Esta semana hubo un atraco en calle Nueva donde no tenemos cámaras, pero se ha podido resolver porque el dispositivo que sí hay en calle Especería pudo recoger al autor del robo huyendo", explica Ricardo Fernández, agente del Grupo de Informática y Telecomunicaciones de la Policía Local, como ejemplo de los logros del sistema. En este sentido, el propio concejal de Seguridad, Mario Cortés, puso de relieve el valor de esta herramienta para la "obtención de pruebas en casos de robos y hurtos, dada las grabaciones" y para prevenir, al estar señalizadas.

La Policía Local ya trabaja en instalar otros 16 dispositivos más

Asumido el valor que las cámaras de videovigilancia tienen para el buen hacer de la Policía Local, el Ayuntamiento ya está tramitando la petición para poder ampliar la red de dispositivos a otros puntos del casco antiguo. En concreto, según informaron desde la institución municipal, el objetivo es sumar a la red actual otras 16 cámaras con las que controlar espacios ahora ausentes, como la calle Nueva, el eje Carretería-Álamos, el entorno de la Plaza de la Merced o la entrada a la zona del Palacio de la Aduana. Una de las finalidades de esta acción es "poder controlar el acceso de vehículos a gran velocidad". No obstante, el procedimiento no es sencillo. De hecho, en el seno del área de Seguridad se asume que de contar con todos los vistos buenos por parte de la comisión responsable de autorizar estos sistemas, la colocación de las cámaras no tendría lugar antes de finales del año que viene. A esta iniciativa hay que añadir la apuesta municipal, ya sí en desarrollo, por colocar cámaras de videovigilancia en los polígonos industriales. Aunque el objetivo es abarcar el mayor número de zonas industriales, la primera fase incluye la instalación de 29 dispositivos en 17 ubicaciones de los polígonos Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara.