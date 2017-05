El visado de viviendas se reactiva con fuerza en el primer trimestre

Los promotores inmobiliarios vuelven a confiar en las posibilidades de negocio del sector, aunque aún van con pies de plomo porque tienen grabado en la memoria el huracán que supuso la explosión de la burbuja inmobiliaria en sus respectivas compañías. Los empresarios visaron en el primer trimestre de este año un total de 1.397 inmuebles en la provincia, lo que representó más del doble que en el mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales facilitados ayer por el Colegio de Arquitectos de Málaga.

Es un volumen destacable, principalmente si se observa la evolución de los últimos cinco años donde el mejor resultado se obtuvo en el primer trimestre de 2016 con 631 visados. De hecho, solo en los tres primeros meses del presente ejercicio ya se ha proyectado más de un tercio de todas las viviendas que se visaron el año anterior, que fue el mejor desde 2012, por lo que se entiende que, de seguir esta progresión, en 2017 se superarán con creces los números de 2016.

Málaga capital, Estepona y Rincón son los municipios con mayor tirón

No obstante, los empresarios van a medio gas porque, según los expertos, la demanda real de vivienda en Málaga está entre 25.000 y 30.000 unidades al año ya que esta provincia es una de las más dinámicas desde el punto de vista económico de España, es la segunda del país con mayor venta de casas a extranjeros no residentes y una de las pocas que tienen un saldo migratorio positivo, tanto nacional como internacional, entre las personas que emigran y las que llegan. Hasta ahora, esa demanda se está cubriendo con la comercialización de vivienda de segunda mano ya que apenas hay nueva en el mercado. El año pasado se terminaron solo 1.235 inmuebles nuevos y entre enero y marzo de 2017 han sido 504 en toda la provincia.

Muchos potenciales clientes están esperando que se pongan en carga más inmuebles nuevos para poder adquirirlos, bien para vivir en ellos o como inversión pues, según el último informe del portal inmobiliario Idealista, la rentabilidad de comprar y, posteriormente, alquilar una vivienda en Málaga es superior al 6%. Si se siguiera esta dinámica, Málaga podría cerrar el año con cerca de 6.000 visados, el doble que en 2016 pero a años luz de otros años, por no hablar de las 45.000 viviendas que se llegaron a visar a mediados de la década pasada en pleno boom inmobiliario. Los empresarios no quieren, ni por asomo, regresar a aquella montaña rusa y están siendo muy cautelosos en sus operaciones, hasta el punto que el modelo ha cambiado y ahora prácticamente no se construye nada si no hay prereservas hechas.

Por municipios, Málaga capital (376 viviendas visadas), Estepona (238) y Rincón de la Victoria (235) son los que están teniendo mayor tirón, principalmente en bloques y urbanizaciones. En Marbella solo se han visado 51 viviendas y 50 son unifamiliares.