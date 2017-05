La vivienda turística superará en plazas a los hoteles en menos de seis meses

La dedicación que exige el negocio lleva a un 22% a abandonar

Tener una vivienda y alquilarla a turistas se ha convertido en una moda que deja suculentos ingresos, pero también hay personas que lo han probado y, tras un tiempo, han decidido regresar al alquiler de larga estancia tradicional. Según un informe del portal inmobiliario Fotocasa, un 22% de personas encuestadas señaló que habían alquilado sus casas con fines turísticos en años anteriores y habían dejado de hacerlo. La principal causa de este arrepentimiento es que exige mucho tiempo y dedicación. Tener un cliente fijo durante meses o años no implica, salvo impagos u otras circunstancias, mayor problema. El inquilino paga religiosamente su alquiler y el propietario lo cobra. Sin embargo, alquilar una vivienda para turistas supone un cambio continuo de inquilino, porque lo normal es que pasen en el destino desde una noche hasta una semana. Por tanto, si el propietario de la vivienda no quiere delegar en una agencia, tiene que contactar con los clientes, recibirles cuando lleguen, entregarles la llave, controlar que todo esté bien y no haya altercados y, cuando los turistas se vayan a marchar, recoger la llave y limpiar o llamar a un servicio de limpieza. Este proceso se puede repetir muchas veces al mes y hay personas a las que, simplemente, no les apetece. La segunda razón de los arrepentidos es el papeleo que hay que mover para dar de alta la vivienda como turística y los requisitos legales que se plantean. A eso se le suma que los propietarios no quieran problemas con los vecinos, no tener las licencias exigidas por la comunidad autónoma o no querer tener discusiones con Hacienda, entre otras causas. Por otra parte hay propietarios que, directamente, rechazan alquilar a turistas y prefieren la larga duración desde un inicio. Los motivos que esgrimen, según este estudio, son similares a los que sí han realizado ya esa actividad de forma previa. De hecho, la primera causa es que el alquiler de larga duración exige menos tiempo y dedicación que el vacacional. Sin embargo, el 43% de los encuestados estima que el alquiler tradicional es más seguro que el turístico y un 23% considera que es además más rentable. Es cuestión de hacer números. Si una vivienda turística se alquila frecuentemente al mes se obtiene más dinero, pero si la ocupación es baja igual no compensa.