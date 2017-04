La 'guerra' entre viviendas turísticas y hoteles se intensifica en la provincia

Las viviendas de uso turístico están apareciendo como setas en la provincia de Málaga y empiezan a poner en jaque al sector hotelero. En estos momentos hay 10.274 viviendas legalizadas en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía que ofrecen a los turistas 54.148 plazas y están repartidas en 44 municipios. El decreto regulador impulsado por el gobierno autonómico se puso en marcha hace menos de un año y en este corto periodo se ha abierto la caja de Pandora, hasta el punto de que, en menos de doce meses, las plazas de viviendas turísticas ya representan más de la mitad de las hoteleras. Se estima incluso que, si se legalizaran todos los inmuebles que están siendo alquilados a turistas por días o semanas en la Costa de Sol, superarán en oferta a la hotelera, que actualmente está formada por 504 establecimientos con 91.367 plazas en la provincia.

El crecimiento de este tipo de alojamiento está siendo imparable y cada vez hay más plataformas en el mercado que las comercializan. "Ofrecemos 2.607 opciones de alojamiento en la provincia, el número de apartamentos registrados es un 12% mayor que el año pasado y Málaga ciudad se encuentra casi siempre en el top ten de los destinos más reservados", explica Francisco Javier Sánchez, portavoz de la plataforma Wimdu en España.

La Junta ha hecho 1.000 inspecciones a viviendas y ha abierto 20 expedientes de sanción

"Málaga ha roto todas las previsiones. Internet y los vuelos de bajo coste lo han revolucionado todo y el 99% se vende a través de las plataformas", subraya Hilario Echevarría, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía (Apartsur), quien destaca que el perfil del usuario de este tipo de inmueble suele ser familiar, con padre, madre y dos hijos, aunque también es habitual entre grupos de amigos.

¿Están preocupados los hoteleros por este auge de las viviendas turísticas? En líneas generales no tienen un temor extremo porque sus niveles de ocupación están siendo altos por el récord de turistas que se está alcanzando en los últimos años, pero la procesión va siempre por dentro. "Esas viviendas siempre han existido, lo que pasa es que ahora son legales y antes eran alegales, lo cual es mejor porque así los clientes pueden denunciar o reclamar si sufren algún inconveniente. Creo que nos van a afectar poco y que, como mucho, podemos perder un punto de ocupación porque nuestro producto es diferente. Los hoteleros damos servicios y las viviendas solo camas", subraya Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). "Nos pueden pegar un pellizco en la ocupación en la feria, la Semana Santa y momentos puntuales, pero no creo que más porque el cliente que va a estas viviendas no es el nuestro. De hecho, la ocupación hotelera sigue siendo alta y el precio medio está subiendo entre 10 y 12 puntos en los hoteles, por lo que estamos coexistiendo", resume Enrique Ruiz, director del hotel Málaga Centro.

Miguel Bordera, director de zona de la cadena hotelera Med Playa -propietaria de varios establecimientos en Benalmádena y Torremolinos-, no lo tiene tan claro. "Sí nos puede quitar mucha clientela porque hay un número alto de viviendas dadas de alta y eso produce que otros muchos quieran hacer lo mismo", dice Bordera, quien advierte que "no podemos entrar en una guerra con ellos porque no podemos competir en igualdad de condiciones". El gasto de mantenimiento de un hotel -plantilla, limpieza, etcétera- está a años luz del de una vivienda. También la generación de empleo, un aspecto en el que Bordera reclama a los sindicatos más atención. "Todo el mundo se ve capaz de alquilar habitaciones, se nos puede ir de las manos y ese es el miedo que tengo porque aunque está regulado, quién puede controlar todo", se pregunta este directivo.

Según apuntan fuentes de la Junta de Andalucía, desde que entró en vigor el decreto se han hecho cerca de 1.000 inspecciones a las viviendas inscritas y se han iniciado una veintena de expediente sancionadores por clandestinidad que serán resueltos con posterioridad. Turismo ha recibido además 50 denuncias de los vecinos.

Los hoteleros critican que las viviendas turísticas no generan empleo y creen que su desarrollo va a provocar el abandono de residentes en los cascos históricos, como ya está ocurriendo a mayor escala en Barcelona o Venecia e incluso el ayuntamiento de Palma de Mallorca ha anunciado que prohibe el alquiler de viviendas para uso turístico durante todo el verano con multas de hasta 40.000 euros para los dueños de pisos.

"Habría que actuar en las zonas con mayor impacto como los cascos históricos porque se pueden colapsar y convertir en parques temáticos, algo que no quieren ni los turistas ni los residentes", señala Callejón, quien cree que habría que regular la situación. ¿Cómo? Propone destinar solo una parte de las viviendas para uso turístico en función de su calidad. "Tememos que se puedan desmadrar los cascos históricos, porque ya nadie quiere vivir en el centro por los problemas de aparcamiento y las calles peatonales, convirtiéndose así estás viviendas en perfectas para alquiler vacacional", afirma Bordera. El presidente de Apartsur, por su parte, defiende que las viviendas "no le quitan negocio a los hoteles porque atraen a clientes distintos" y recalca que "estamos condenados a entendernos porque este tipo de turismo ha venido para quedarse".