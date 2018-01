Las viviendas visadas se disparan un 60% pero siguen lejos de la demanda real

La vivienda de protección oficial sigue en proceso de extinción. El año pasado solo se visaron siete unifamiliares y 118 plurifamiliares, estando casi todas en Málaga capital. Sarabia explicó que el plan de vivienda protegida nacional enfoca la financiación solo para alquiler y no para la venta, por lo que no es especialmente atractivo para unos promotores privados que suelen ser bancos y fondos de inversión.

Esos casi 5.000 visados son, a priori, escasos para la exigencia de una provincia que tiene saldo migratorio positivo interno y externo y que es la sexta provincia con mayor población o la tercera en creación de empresas. Pero eso no quiere decir que los proyectos no sean importantes, pues la inversión total prevista es de 825 millones de euros, de los cuales 564 millones corresponden a la construcción de viviendas plurifamiliares y 261 millones a unifamiliares. Málaga capital es el municipio que más atención despierta entre los inversores con 1.214 inmuebles visados el año pasado, el 25% del total. La segunda localidad en 2017 fue Estepona con 800 viviendas proyectadas, seguida de Mijas con 516. La paralización del PGOU en Marbella ha impedido que esta localidad tome un mayor impulso y el año pasado apenas se visaron 252 inmuebles, siendo la mayoría unifamiliares por un importe de 48 millones de euros. No obstante, sí se ha podido comprobar la confianza en municipios cercanos a Marbella como Estepona, Benahavís -donde hubo 204 visados-, Casares (240) u Ojén (97).

Denuncian un "atasco" en los ayuntamientos

El decano de los arquitectos malagueños, Francisco Sarabia, denunció ayer que "hay un atasco importante en la tramitación que se realiza en los ayuntamientos" y reclamó a las Administraciones que "estén a la altura de las circunstancias de la recuperación económica, que se actualicen, modernicen sus trámites y potencien la administración digital". En este sentido, Sarabia dijo que los arquitectos trabajan con firma electrónica desde 2011 "y ese esfuerzo no se ve en la Administración", a la que acusó de ser "demasiado rígida y garantista, lo que lleva a una ralentización de los trámites que no es buena". Sarabia indicó que la nueva ley urbanística andaluza que se prevé aprobar este año va en la línea de construir sobre suelos urbanos que estén en desuso y rehacer barrios en lugar de realizar nuevas urbanizaciones que comen terreno sin necesidad, algo que no vio con malos ojos porque "en la ciudad también se puede hacer negocio y no solo en suelos nuevos".