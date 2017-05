El agua vuelve a poner en alerta al interior ante el inminente verano

Se acerca el verano y con él un aumento claro de la demanda de agua, mientras los acuíferos se resienten de los meses de más calor y las escasas las lluvias caídas durante el último invierno. Ha llovido mucho en toda la franja costera, pero apenas en las zonas del interior que ya empiezan a acusar la sequía. Los municipios de la comarca de Antequera y algunos del Guadalhorce miran con preocupación el reto de abastecer a la población durante la temporada estival y algunos incluso, como Campillos, ya han comenzado a aplicar restricciones.

En la comarca norte, los pueblos que han padecido problemas en el abastecimiento de agua en años anteriores están en alerta, aunque en la mayoría de ellos todavía no se han producido problemas con el servicio. No obstante, hace 15 días en Humilladero sí tuvieron un problema de presión y alguna zona del municipio estuvo 15 horas sin agua. Mientras tanto, ante la imposibilidad de abastecer la futura cárcel de Archidona desde la red pública, se procederá a potabilizar un pozo que en la actualidad no es apto para consumo. Para ello, desde el Gobierno central han optado por la construcción de una planta potabilizadora mediante osmosis inversa que únicamente se destinará para suministra al centro penitenciario. No obstante, se está construyendo la infraestructura necesaria para conectar a la red pública en el momento que sea viable.

Las comarcas del Guadalhorce y Antequera son las más afectadas

De momento, en Archidona mantienen la alerta ante los niveles de agua existentes en los pozos, que serían similares a los que se registraban durante 2012, año en el que hubo problemas de suministro. En cuanto a Fuente de Piedra, aunque hasta el momento hay normalidad en el suministro, en pozo de captación acumula una bajada de su nivel en metro y medio.

Todos estos municipios promueven desde hace meses un movimiento para que se ponga en marcha un proyecto con el que se conseguiría una dotación anual de unos cinco hectómetros cúbicos. Precisamente hoy la Junta de Andalucía mantendrá una reunión con representantes de la Diputación de Málaga, la Subdelegación del Gobierno y ayuntamientos de la zona norte de la provincia de Málaga para abordar el trasvase desde el pantano de Iznájar.

También en la comarca del Guadalhorce ven con preocupación lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Por ejemplo, en Cártama, al igual que ocurre en municipios cercanos como Alharuín de la Torre, los pozos de los que se abastece "están al límite y no tenemos ni un metro cúbico de agua de reserva", advirtió su alcalde, Jorge Gallardo, que aseguró que "ante cualquier incidencia que se produzca no tenemos capacidad de respuesta". De momento, el pozo principal del que se nutre Cártama ubicado en el río Grande está respondiendo a la demanda, al igual que otros más pequeños y de menos calidad en el río Guadalhorce. Pero teme que ocurra lo mismo que el verano pasado donde hubo que aplicar restricciones en la zona de la Sierra de Gibralgalia porque la falta de agua hizo que no hubiera presión suficiente para impulsarla hasta allí.

La incertidumbre con la que estos pueblos de la zona baja del Guadalhorce afrontan cada año de escasas lluvias ha motivado que se unan en un frente común, junto a la capital, para pedir a la Junta de Andalucía como administración competente la búsqueda de nuevos recursos hídricos que les permita garantizar también sus futuros crecimientos urbanísticos ahora paralizados.

Cártama y Alhaurín de la Torre son los mayores defensores de que se recupere un proyecto para la construcción de un azud en río Grande que preveía aprovechar unos 20 hectómetros cúbicos anuales de los excedentes invernales de ese afluente del río Guadalhorce.

Los alcaldes de ambos municipios coinciden en que sería la solución más idónea para acabar con el déficit en el abastecimiento que tienen todos los municipios de la comarca, donde viven unas 140.000 personas. Sin embargo, los inconvenientes que plantea esa obra a priori es que fue rechazada precisamente por los municipios de la zona hace once años cuando ya había sido adjudicada incluso.

Pero también los agricultores de la zona se muestran preocupado por la situación permanente de inseguridad que viven por la falta de agua e insisten en la necesidad de buscar nuevos recursos, ya que este verano deberán moderar de nuevo el consumo de agua para el riego en previsión de que las precipitaciones no lleguen al comienzo del próximo año hidrológico. Aunque de momento los únicos que sí sufren ya restricciones son los regantes de la comarca de la Axarquía, donde llevan un mes con interrupciones en el suministro de agua un día a la semana por las escasas reservas que acumula el pantano de La Viñuela -el más grande de la provincia- y que podría pasar a la fase de alerta por sequía a lo largo del próximo verano.