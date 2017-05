"La xenofobia es un muro invisible peor que el del Trump y más difícil de vencer"

Luis Pernía es un referente en el mundo de las organizaciones humanitarias. Su compromiso con los inmigrantes y las personas en riesgo de exclusión ha sido una constante en su vida.

-Preside la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes y la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (Aspa)...

-Sí, pero no porque me gusten las presidencias, sino porque estas cosas nadie las quiere. Es un servicio. Llevo prácticamente toda la vida en esto. Yo me considero un aprendiz de la solidaridad.

-¿Y las cosas van a mejor o a peor para los inmigrantes?

-Cada día es una novedad. La migración es un fenómeno que ha existido y va a seguir existiendo. Somos hijos de las migraciones. Hace tres millones de años, las primeras personas, buscando mejores condiciones climáticas y alimentarias, iniciaron un movimiento desde África hacia Euroasia. Y van a continuar en el futuro.

-Entonces era por alimento y ahora porque los bombardean en Siria...

-La causa fundamental es la quiebra norte/sur que aumenta progresivamente. Si a ello se suman los conflictos bélicos y las catástrofes naturales, la gente tiene que sobrevivir sencillamente y buscar una vida mejor.

-¿Y entendemos a esa gente o no terminamos de comprenderla?

-Los humanos a veces tenemos una memoria corta. Personas de Francia que proceden del norte de África, son reacios a los que están llegando ahora, como si ellos no hubieran emigrado en cierto momento histórico. Curiosamente vemos guerras de pobres contra pobres que cuesta comprender.

-Se habla mucho del muro que quiere construir Trump. ¿Europa tiene muros?

-Sí, tiene algunos muy significativos. Tenemos las vallas de Ceuta y Melilla que cada día se cobran su cuota de sufrimiento humano. Hay muros en la frontera austríaca, en la macedonia... Pero el muro que a nosotros más nos preocupa es el de las conciencias, que es invisible y que cuesta mucho vencer. Es el que se nutre cada día de informaciones que nos hacen muy difícil crear una conciencia solidaria y fraterna. Son esas informaciones que dicen que los inmigrantes ocupan los servicios públicos, que les achacan la falta de seguridad o que sostienen que vienen a quitarnos nuestro trabajo... Son rumores que no se ajustan a la realidad y que construyen esa conciencia en contra de los inmigrantes. Aunque el muro de Trump tiene peor prensa...

-¿La xenofobia es un muro?

-La xenofobia es un muro invisible que se nutre con informaciones erróneas. Es un muro invisible peor que el que quiere construir Trump y además es el que funciona. Hoy en día no se necesitan ejércitos. En Francia ha estado a punto de salir Le Pen como presidenta...

-Europa ha respirado porque no ha ganado Le Pen, pero ha tenido más de 10 millones de votos. ¿Cuál es la razón de ese avance?

-El problema número uno es la creciente desigualdad, un desajuste entre unas personas cada vez más ricas y muchas cada vez más pobres. Muchos de los perdedores no tienen esperanza y votan a quien les ofrezca una mínima luz. Son personas que han perdido la confianza en las instituciones y se ponen en brazos de quien pueden esperar una salida.

-¿En España podría ocurrir un fenómeno parecido?

-Perfectamente. Los informes del Banco de España, que no es una entidad de izquierdas, advierten que la desigualdad crece de forma sustancial y que las consecuencias son imprevisibles.

-¿La asistencia sanitaria a los inmigrantes, incluso a los irregulares, está garantizada en Andalucía?

-A pesar del decreto del Gobierno central, en Andalucía estas personas pueden ser atendidas. Cuando surgió el decreto hubo problemas en algunos casos. La Plataforma los denunció y los responsables del SAS se ofrecieron para que cualquier caso de rechazo se solventara. Y desde entonces no hemos tenido muchos casos.

-¿La Junta responde entonces?

-Sí, en relación a otras comunidades autónomas es más receptiva.

-¿A qué está expuesto un inmigrante irregular?

-A la expulsión. Ellos quieren los papeles para sentirse ciudadanos de un país donde sueñan encontrar una vida mejor. Mientras no tengan esa ciudadanía, viven en una situación de gran precariedad. Nosotros tenemos el caso de Marruecos donde las devoluciones en caliente siguen existiendo, lo que hace que estas personas tengan que iniciar de nuevo el ciclo de intentar llegar otra vez a la Península.

-¿Los atentados yihadistas que ha habido en Europa perjudican la imagen de los inmigrantes?

-En nuestros ambientes cercanos no sentimos ese aliento que en Francia o Alemania se percibe. Aquí lo que sentimos con la población árabe es que es gente amable, colaboradora, que -como nosotros en los años 60- busca un trabajo y una vida mejor. En nuestro ámbito no hemos sentido eso que parece respirarse en otros lugares de Europa.

-Hay un fenómeno que es el de los menores no acompañados que migran. ¿Es un problema que continúa?

-Sí, es una preocupación muy grande. En Ceuta y Melilla es una realidad a pesar de los esfuerzos de las instituciones. Es un fenómeno que les desborda. Es resultado de la creciente desigualdad que hace que personas muy jóvenes inicien ese peregrinaje hacia lo que creen que es una tierra mejor. En diciembre estuvimos en Tánger y nos hablaron de menores de Gambia que estaban en pleno proceso migratorio, niños de ocho o nueve años... Pero el grueso son los menores marroquíes que pasan la frontera y desbordan las entidades de menores de Ceuta y Melilla. Es una situación muy compleja. Detrás de estos procesos existen momentos muy dolorosos que van desde arriesgarse a meterse en las ruedas de un camión a la trata, como ocurre con mujeres menores.

-¿Málaga es acogedora con los inmigrantes?

-Yo llevo desde el año 92 en la Plataforma. En 1985 se invirtió la migración. Hasta entonces, la gente salía más que entraba. A partir de 1985 empiezan a entrar más que a salir. No cabe duda que Málaga es acogedora, cosmopolita. Hay que ponerla en valor. Hago una sugerencia a los políticos, que debemos abundar en lo que nos une, en los valores de la multiculturalidad, el mestizaje. La historia de Málaga la expresa los brazos de su bahía que recibió a fenicios, cartagineses, árabes, romanos. Eso creo que es uno de los mayores valores de la ciudad y hay que cuidarlo con mimo, evitando todo lo que pueda enturbiarlo.

-¿Lo mejor de Málaga?

-Como he dicho anteriormente, que es una ciudad acogedora, multicolor, variopinta, alegre...

-¿Lo que le mejoraría a Málaga?

-Lo que más nos preocupa son las consecuencias de la desigualdad. Nos preocupa enormemente el futuro de nuestros jóvenes. Ahora es muy difícil encontrar trabajo. Es necesario que toda la gente disponga de un puesto de trabajo, incluyendo a los inmigrantes. Y la vivienda... Hoy un joven de 30 años no puede acceder a una vivienda. Los puntos oscuros de la Costa del Sol son consecuencia de la desigualdad que se visibiliza particularmente en los barrios.

-Ha viajado mucho a África, por América Latina. ¿Conoce Nueva York?

-No quiero viajar nunca a Nueva York porque simboliza el Imperio, un poder fáctico como si el resto de la humanidad no tuviera lugar.

-¿Qué le han enseñado sus viajes por África?

-África es un continente maravilloso. La aportación de los africanos es de otros valores. Destaco mucho el sentido de comunidad, de grupo; cómo se apoyan. A pesar de las imágenes que nos ofrecen de guerra, las comunidades se protegen mucho. En segundo lugar, el respeto tan grande por los ancianos. No son excluidos. También el papel de la mujer como columna vertebral; coordinan el comercio informal, cuidan de la semilla, se ofrecen a hacer un pozo, una escuela... Destaco su musicalidad, su danza... Ellos además dan un lugar muy importante a la naturaleza. Son animistas y veneran la tierra, los árboles... En un viaje reciente nos contaban que los baobabs no se podían talar porque representan la vida. Aquí somos más antropocéntricos. Allí nos llevan años de ventaja porque cuidan la naturaleza como madre.

-¿Usted hizo el seminario?

-Sí, fui cura obrero. Pero mi proyecto de vida se fue escorando hacia ser un aprendiz de la solidaridad. Lo otro lo he reducido a mi ámbito personal, que me anima, me da sentido. Mi proyecto era trabajar en lo más bajo, pero a raíz de un accidente de tráfico me tuve que atener a lo que encontraba y ya me instalé en el mundo de la salud. Yo enfermero y fisio. Me gustaba ser pintor de brocha gorda, pero me he sentido muy feliz cuidando de los enfermos. Porque ahí encontré un espacio en el que me sentía feliz. Los cuidados son importantes y tienen un valor relevante, es amor a fondo perdido. Y ahora soy un jubilado que trabaja en la solidaridad.