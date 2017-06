Aarón se despide tras cinco años

Aarón Escandell anunció ayer su despedida del Málaga. Finalizaba contrato este próximo viernes y era un secreto a voces que el club no iba a proceder a renovarle, así que no resultó una decisión muy sorprendente. No obstante, el guardameta titular del filial, que también ejercía como tercero del primer equipo, se mostró muy agradecido por las cinco temporadas en que ha defendido los colores blanquiazules. "Es un día duro para mí, mi etapa en el Málaga ha terminado", compartió ayer por la mañana a través de las redes sociales.

"Ante todo, quiero agradecer a este gran club la oportunidad que me brindó de crecer, no solo como futbolista sino también como persona en estos cinco años", prosiguió el portero valenciano, que fue para la afición para quien tuvo más palabras: "Nombrar a esa gran afición, para la cual no me salen las palabras para describir ese cariño tan grande que he recibido tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Siempre estáis ahí dando ese apoyo incondicional que todos necesitamos".

Aarón recibió, también por redes sociales, el cariño de muchos compañeros del primer y el segundo equipo, miembros de los cuerpos médico y otros sectores del club y, cómo de los aficionados.

Su ausencia como tercer portero será cubierta por Andrés Prieto, quien también acaba este viernes contrato con el Espanyol para acto seguido ponerse a formar parte de la historia blanquiazul.

También anunció su salida del club por finalización de contrato Javi Mérida. El joven futbolista ha sido uno de los menos utilizados en el Atlético Malagueño esta temporada, de ahí que el propio jugador ya se viera venir esta decisión.

El filial blanquiazul está pendiente de un fuerte reajuste de nombres para la próxima temporada, aunque ahora mismo el gran interés lo copa el primer equipo y hasta que no cristalicen las principales gestiones abiertas el cuadro que dirige Manel Ruano tendrá que aguardar acontecimientos.