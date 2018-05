Abelardo no se fía del Málaga pero anuncia varios cambios

El entrenador del Alavés, Abelardo Martínez, manda un mensaje en el que elogia al Málaga pero a su vez anuncia que hará rotaciones, lo cual no deja de sorprender. El técnico asturiano aseguró esto en su rueda de prensa previa al partido de mañana en La Rosaleda: "El Málaga tiene una grandísima afición y una plantilla extraordinaria. Ha tenido la mala suerte de descender. Será un partido difícil porque el Málaga, después del descenso, ha hecho dos muy buenos partidos. Ganó con contundencia a la Real Sociedad y contra el Betis se puso por delante e hizo un muy buen partido. Van a jugar sin ninguna presión, desinhibidos y en casa. Será difícil, pero vamos con la idea de intentar conseguir los tres puntos. Queremos conseguir los nueve puntos de los tres partidos que nos quedan". A pesar de ese contundente mensaje, no se esconde a la hora de comunicar que habrá variaciones en su once : "Algún cambio va a haber. Los partidos que quedan son para dar también minutos a algunos jugadores que no han tenido muchos pero que han ayudado a conseguir el objetivo. Eso no quiere decir que vayamos a dejar de ser competitivos, intentaremos ganar como sea".

Cuando el Málaga fue a Vitoria una vuelta atrás, estaban separados por un punto. La película ha cambiado mucho: "Nos enfrentamos a un equipo que con su descenso ha dado más valor a lo que ha hecho el Alavés este año".

El asturiano, gracias a su buena labor, está a punto de renovar con el cuadro alavesista. Al menos, eso dice el propio Abelardo sin complejo alguno: "Todavía no he renovado pero está todo muy cerca. Hasta que no se produzca el acuerdo no me voy a involucrar en temas de plantilla".