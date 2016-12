Abelardo descarta la vuelta de Jony a Gijón

Jony, uno de los fichajes de relumbrón del pasado verano, se encuentra con un panorama totalmente distinto a partir de ahora. Juande hacía tiempo que le bajó el pulgar al de Cangas, relegándolo al banquillo o incluso a la grada. Sin embargo, varios medios asturianos apuntaban en el día de ayer a la posibilidad de que el zurdo regresara al Sporting, algo que Abelardo, técnico gijonés, descartó por la tarde.

"No lo hemos planteado", resumió Abelardo en una entrevista concedida a TPA. En ella, el entrenador sportinguista fue cuestionado sobre la posibilidad del regreso a Gijón de Bernardo, Halilovic y Jony. "Económicamente es inviable. Bernardo cobra muchísimo dinero, es imposible, no se ha planteado. Halilovic igual. Para el Sporting no podemos llegar", comentó Abelardo, que zanjó de nuevo el caso de Jony con un "en ninguno de esos casos hemos hablado o lo hemos planteado".

Se descarta por tanto la posibilidad de que el extremo de Cangas de Narcea buscara una segunda oportunidad en el club de su vida, donde gestó la salvación la pasada campaña, algo que le permitió firmar por el Málaga. Se esperaba muchísimo de él, pero de momento las lesiones y la falta de confianza de Juande le han relegado al segundo plano. Ahora, con el nuevo año, le llega una segunda oportunidad.