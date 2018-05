Adrián: "No podemos dar esta imagen"

Adrián González marcó el único gol del Málaga en Cornellà al transformar un penalti por manos de Naldo. No quiso poner paños calientes el jugador madrileño a la derrota, asumió que se había hecho un papelón en tierras catalanas.

"Estuvimos muy mal desde el principio, es normal perder así después de cómo hemos salido. Lo hemos hecho todo mal, todos muy mal, no podemos dar esta imagen por mucho que queden pocos partidos", decía en las cámaras de BeIN Sports al acabar.

Insistió Adrián en que la tenue mejora de la segunda mitad no valió para nada. "El daño ya estaba hecho en la primera parte, si mejoramos o no en la segunda parte da igual. No hemos sido un equipo de Primera División. Enfrente había un equipo que sí lo ha demostrado y por eso nos han hecho mucho daño", sentenció.