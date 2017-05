Adrián se despide de Eibar: "¿Lo que dijo mi padre? Ya te lo explicó él..."

La llegada de Adrián González a Málaga para las tres próximas temporadas va dando pasos hasta la confirmación oficial. Míchel ya admitió veladamente su cercanía y su hijo se despidió hoy de la afición del Éibar, con el que el domingo jugará su último partido.

"No es momento de hablar de mi futuro, no voy a decir nada, sólo vine a hablar del Eibar", contestó Adrián cuando se le cuestionó por su llegada a Málaga. Eso sí, no pudo contener la risa cuando se le recordó que Míchel admitió el domingo pasado que su hijo le llamó para decirme "me la has liado" cuando fichó para hacerse cargo del Málaga: "Ya te lo explicó él...". Síntomas de su fichaje inminente.

Sobre su salida del Eibar, Adrián dijo que "cada uno tiene una opinión de un acuerdo. Y teníamos distintas opiniones. Lo importante es que nos respetamos muchísimo, existe una gran relación y no tenemos por qué estar de acuerdo en lo que pensamos uno y otro. Agradecer estos años magníficos en lo futbolístico y personal. Necesitaba unas cosas, ellos pensaban que tenía para dar otras. Me voy con la misma buena relación a pesar de que hayamos discutido sobre el asunto. Sólo puedo agradecer a Eibar y su gente".