Adrián se despide del Eibar y abre la puerta

Parece que la llegada de Adrián González al Málaga es sólo cuestión de confirmación oficial. Por muchos balones fuera que se tiren, siempre hay un guiño. Míchel ya dejó entrever su cercanía el pasado fin de semana y su hijo se despidió en rueda de prensa de la afición del Eibar, con el que juega sus dos últimos partidos. No renueva y firmará un contrato por tres temporadas con el cuadro costasoleño.

"No es momento de hablar de mi futuro, no voy a decir nada, sólo vine a hablar del Eibar", contestó Adrián cuando se le cuestionó por el acuerdo con el Málaga. Eso sí, no pudo esconder su risa cuando se le recordó que Míchel admitió el domingo pasado que su hijo le llamó para felicitarle y decirle "me la has liado" cuando fichó para hacerse cargo del Málaga. "Ya te lo explicó él...", fue la respuesta del aún armero, quien así da otra pista de lo que está próximo.

En aquellas declaraciones para El Partidazo de Cope, Míchel reconocía que "Adrián tenía ofertas desde enero, quería quedarse en Eibar, pero no se ha dado", y que "de todas las ofertas que había estaba la del Málaga". El preparador malaguista emplazaba a más adelante, además de hacer una valoración futbolística de su hijo, al que más allá de la relación paterno-filial conoce más que bien por experiencias anteriores:"No sabemos el dinero que tenemos para fichar. Es un jugador libre, con experiencia. Es la primera vez que estando yo en un equipo se puede fichar a ese jugador. Cuando llegué al Getafe ya estaba y él estaba también en la cantera del Real Madrid. Lleva 200 partidos en Primera, no es dudoso de nada. Los medios han alabado su temporada. Es mayorcito para saber elegir. Si algún día pasa que se presente en el Málaga, me gustaría que Arnau contase la anécdota porque es edificante".

"Mi carrera tiene que seguir y hay que tomar decisiones. No ha sido fácil porque tenía ganas de quedarme. Me voy con tristeza pero hay que respetar todas las opiniones y todo lo que piensa el club de lo que tenía que ser nuestro acuerdo", fueron las palabras de Adrián hacia el Eibar en su despedida.

Autor de siete tantos en Liga y dos en Copa este año, Adrián cuenta con un amplio recorrido a sus espaldas con 28 años. Arrancó su carrera en el Real Madrid Castilla en Segunda División y a raíz de ahí llegaron Celta, Gimnástic, Getafe, Racing, Rayo, Elche y ahora Eibar. Si todo se tercia, la próxima campaña estará a las órdenes de su Míchel por tercera vez en su carrera, tras las aventuras conjuntas en el filial madridista y en el Getafe. Este último, capítulo algo complicado, pues la salida del centrocampista del club azulón provocó que Míchel dijera aquello de "a Adrián lo echan del Getafe porque es mi hijo".