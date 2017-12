Adrián: jugada imperfecta

Lo realmente dramático el lunes fue la derrota. De estar a un punto de la salvación a volver a caminar por el precipicio. Pero otros enanos crecieron en el circo blanquiazul. Concretamente en torno a Adrián, quien vivió un día para olvidar. Lesionado a la media hora de juego, se puede perder varios encuentros a expensas de que unas pruebas determinen hoy el alcance de su rotura fibrilar. En cuanto se dio cuenta de ello, al menos quiso forzar la quinta amarilla y así volver limpio de amonestaciones cuando empezara el nuevo año. Pero sus protestas fueron más allá que tuvo el castigo de la expulsión y ayer el remate de dos encuentros de sanción. El colmo es que a su vuelta lo hará con cuatro amarillas, de nuevo al borde de la suspensión.

Lo que iba para jugada maestra se convirtió en un desastre absoluto. El Málaga intentó resolverlo ayer mismo. Presentó unas alegaciones basándose en un defecto de forma del colegiado Alberola Rojas cuando expulsó a Adrián. Sucede que a los futbolistas en el banquillo, hayan jugado previamente o no, las cartulinas hay que mostrárselas; al contrario sucede con los integrantes que no se visten de corto, a quienes la amarilla o roja de turno se les comunica verbalmente. Entendían los servicios jurídicos que el colegiado confundió a Adrián con otro operario y por ahí vio una rendija para alegar, si bien el Comité de Competición no lo tuvo en cuenta. "A efectos meramente dialécticos, la circunstancia de que dicha decisión inequívoca, fuera acompañada o no (o debiera acompañarse o no) de la correlativa acción de mostrar una cartulina roja, no empece para concluir en la realidad de la acción, su reproche disciplinario, la existencia de una expulsión y, en fin, la consiguiente infracción del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, merecedora de la sanción mínima de suspensión por dos partidos prevista en el propio precepto", fue la valoración de sus miembros en la resolución.

El Málaga seguirá en sus trece y presentará recurso ante Apelación. En cualquier caso, tampoco serviría de mucho, puesto que, de ser atendido, lo único que conseguiría sería anular la roja, no convertirla en amarilla. Así que Adrián continuará al filo de la suspensión en cuanto reaparezca.

Otro de los problemas de todo esto es quién le suplirá en Vitoria. Míchel ya dejó claro contra el Betis su ausencia de confianza en Rolón y en la opción de reconversión que tenía más clara en el banquillo: Juanpi. Con Kuzmanovic fuera de forma, cuesta pensar que vaya a repetir ahí con el Chory Castro, pues esa decisión fue uno de los motivos de la derrota del lunes. Si le toca a Rolón o Juanpi, está por ver con qué confianza saltan a disputar un partido trascendental por la salvación.