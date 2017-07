Adrián: "Tendré que ver a mi padre con otros ojos"

Volverá a ser una situación especial en sus carreras deportivas y uno de los protagonistas no tuvo trabas en reconocerlo públicamente. Adrián González, en su puesta de largo como malaguista, admitió que esta nueva unión deportiva con su padre, ambos coincidieron ya en el Getafe, cambiará en parte su relación personal, pero que es este un aspecto que no le traerá problemas. "En lo personal va a cambiar mucho, porque es la mejor forma de la que podemos llevar esto. Yo ya lo he dicho, mi padre siempre ha sido un gran apoyo en lo personal y ahora lo tendré que ver con otros ojos. Nos juntamos con los mismos objetivos pero está claro que la situación ha cambiado", manifestó el nuevo jugador malacitano ante la presencia de los periodistas y de los invitados a su puesta de largo. Unas palabras que refrendó el principal valedor de su incorporación, el director deportivo Francesc Arnau: "Este es un mundo adulto y cada uno sabrá estar en su sitio".

El club eligió el Pedro Berruezo, campo donde el Atlético Juval juega como local, para que el centrocampista vistiese por primera vez la elástica blanquiazul. Una camiseta que reconoció que deseaba vestir de un tiempo a esta parte. "Siempre he visto con admiración al Málaga, es uno de los clubes bonitos en los que jugar y ese fue el principal atractivo. Mostraron mucho interés desde que existió la posibilidad y eso también fue importante a la hora de tomar la decisión", admitió el centrocampista, que llega tras acabar contrato con el Eibar.

En el club malagueño, por el que firma por las próximas tres campañas con opción a una temporada adicional en función de los partidos jugados, coincidirá con Keko Gontán con el que aseguró "hablar mucho", por lo que dijo esperar una adaptación "fácil y buena".

Su última buena temporada en Ipurua fue el reclamo para que el Málaga escogiese su nombre entre la lista de futuribles. Ello unido a su condición de nacional, su experiencia en la categoría y su nueva faceta goleadora, que lo puso en el foco. Así, Arnau se aventuró a presagiar un futuro benévolo para ambas partes, club y jugador. "No tenemos duda de que será un fichaje que irá bien", analizó el director deportivo malaguista.

En lo estrictamente deportivo, Adrián González mostró su afán por mejorar los logros conseguidos en el pasado curso. "Debemos intentar mejorar lo que fue la temporada pasada. Es positivo quedarse entre los diez primeros, todo lo que sea crecer es el objetivo", finalizó el fino zurdo que ya es un malaguista más.