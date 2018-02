Adriana hace el gol más rápido de la historia del fútbol español

El Málaga femenino tiene en sus filas a toda una estrella, Adriana Martín. Capitana, pichichi y ahora también plusmarquista. Porque la delantera consiguió hacer el gol más rápido de la historia del fútbol español. Fue ante el CP San Miguel (Plasencia) y tardó cinco segundos... "No soy todavía consciente de lo que he conseguido, de lo que hizo el equipo. Es cierto que soy yo la que meto el gol, pero es trabajo de todo el equipo y es una alegría tremenda. Estoy asimilando los mensajes que me llegan día a día, pero muy feliz porque se habla de fútbol femenino, que es lo que hace falta", dijo en unas declaraciones a los medios oficiales del club.

Resulta interesante saber cómo fue desde sus ojos: "Es cierto que no era la jugada principal. Íbamos a hacer otro saque de inicio que es el que habíamos estado trabajando durante toda la semana, el que habíamos visto en el PowerPoint previo que Antonio siempre nos pone para los partidos. Pero, en ese momento, Sheila, que es la otra delantera y que ya llevamos años jugando juntas y casi con mirarnos nos entendemos, me avisó de que la portera estaba adelantada. Yo también la vi y le dije que no tocara al balón. Hizo un gesto cómo de sacar y yo en seguida golpeé y bueno… Soy una jugadora que confío en el disparo que tengo y solo deseaba que fuera directamente porque si no sabía que iba a tener algún comentario de alguna compañera".