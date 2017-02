Al-Thani: "Hará un trabajo increíble"

El presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, tiene predilección por los jugadores de la cantera, ya es conocido. Así que no podía faltar en un acto como el de ayer. Había estado recientemente en las presentaciones de Luis Hernández o José Rodríguez, pero no habló. Sí lo quiso hacer en la de Juanpi, lo cual da idea de lo que supone para él. "Buenas tardes, veo muchos periodistas aquí, no sé por qué", llegó a bromear antes de que comenzara a verter elogios en torno a la figura del internacional vinotinto: "Quiero presentar el nuevo contrato con nuestro jugador Juanpi Añor. Era muy importante el día de hoy [por ayer] porque es un jugador que viene de La Academia, creciendo hasta Primera División, y también es internacional con Venezuela. Creo que va a seguir creciendo y será muy importante para nuestro futuro".

También quiso dar las gracias al director deportivo por las negociaciones llevadas a cabo para que ambas partes establecieran su entendimiento. "Agradezco las negociaciones entre Juanpi y Arnau porque han sido muy flexibles para llegar a este acuerdo. El trabajo de ambos ha sido increíble. Ha sido muy fácil. Quiero dar las gracias a ambos. Y para acabar creo que Juanpi hará un trabajo increíble para nosotros. Confío mucho en él", destacó.

Por alusiones, Francesc Arnau igualmente se refirió al asunto. "Juanpi vino con una operación en la que entró con Rondón. En esa época yo jugaba aún y cuando me incorporé a La Academia era uno de los que más me llamó la atención. Estaba en el Liga Nacional y era de esos chicos a los que nos gustaba ir a ver. Claro ejemplo de otro proceso que hay en La Academia de formación de jugadores. Había demostrado muchas cosas que hemos tratado de valorar con este contrato de primer equipo, con salario y cláusula confidenciales. Le damos una confianza enorme para desarrollar sus virtudes. El techo lo va a marcar él en estos años en el campo, ganándoselo en el día a día. Ojalá veamos en el campo su goles, sus pases y lo podamos disfrutar".