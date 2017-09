Al-Thani agita y la Grada desconvoca su huelga

Se avecina una buena tormenta en el Málaga. Abdullah Al-Thani publicó en la mañana de ayer un tuit en el que arremetía contra uno de los principales grupos de animación del club, el Frente Bokerón, al darlo por vetado de La Rosaleda. "Frente Bokerón grupo, estás fuera del estadio. No eres bienvenido en el estadio", fue el mensaje que el propietario blanquiazul escribió en su perfil de Twitter. Una decisión que vendría relacionada con su disconformidad ante la huelga de apoyo que la Grada de Animación, de la que forma parte el grupo junto a otros como Malaka Hinchas desde la temporada pasada, convocó para el choque inaugural y que iba a seguir en el duelo del lunes frente a Las Palmas.

Desde el club no se tiene aún constancia de que la decisión de Al-Thani sea firme y los miembros del Frente Bokerón no vayan a tener acceso al estadio próximamente, pero la situación es de preocupación ante el clima de división que se ha generado. Por lo pronto, la Grada de Animación ha anunciado que se desconvoca la huelga programada y volverá a cantar ante Las Palmas este lunes (21:00). "El próximo partido estamos de vuelta y se va a animar. Os esperamos a todos para reventar el fondo. Málaga y nada más", publicó la Grada en Twitter, mientras el Frente Bokerón se extendió más en su comunicado: "Tras todo el apoyo recibido por nuestra afición, otras peñas, periodistas y aficionados de otros equipos, el lunes vamos a animar más que nunca y seguiremos estando tan presentes como desde hace 31 años".

Tras la gran cantidad de partidos disputados por el Málaga la temporada pasada en lunes y que ese fuera el día asignado para la misma jornada, la Grada de Animación decidió mantenerse en silencio durante el partido del Eibar y lo previsto era que así siguiera, ya que el horario de esta tercera jornada volvía a condenar al equipo a un encuentro intersemanal más. No obstante, lo sucedido en la mañana de ayer ha tocado y desde el grupo se afirma que queda descartado volver más adelante al paro.

No ayuda el clima de división a la situación que atraviesa actualmente el Málaga. "Igual que él se ha expresado tendrá que ver nuestra contestación. Varias veces hemos frenado por respeto al club y a los jugadores aunque nos haya atacado", expresaba Javier Martínez, presidente del Frente Bokerón, en una entrevista concedida a Deportes Cope Málaga. Añade sentir cierto desconcierto con lo sucedido: "No tenemos explicación para que este hombre diga lo que ha dicho. No hay una respuesta para decir qué piensa o qué ha pasado. Si me lo dice hace diez años y que el Frente ha hecho esto, esto y esto, vale. Pero de unos años para acá... No damos crédito".

Entretanto, Míchel intenta poner algo de pegamento para que el foco se ponga sobre lo meramente deportivo. Todo quedó en redes sociales y el entrenador malaguista subió a Instagram otro mensaje a colación del episodio entre Al-Thani y esta parte de la afición. "No me cabe ni la menor duda, #larosaledamola" apuntó junto a un dibujo con el mensaje "En Málaga lo sabemos, unidos hacemos más fuerza".