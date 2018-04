Al-Thani arremete contra Daniel Pastor y lo llama "bobo"

En los últimos días Daniel Pastor, quien fue administrador concursal del Málaga, ha venido criticando duramente la gestión de Abdullah Al-Thani, llegando a asegurar la existencia de una vía legal para la intervención judicial de la entidad. La última ocasión fue en Radio Marca Málaga, donde aseguró estar dispuesto a sentarse con los propietarios "para pedirles que dejen la gestión del club porque se necesita sensatez. Ellos deben comprender que tienen que salir y dejar la gestión. De no ser así, hay un camino desilusionante". Palabras que no han pasado desapercibidas para el presidente del club.

Al-Thani arremetió en la madrugada de ayer de forma contundente contra Pastor, al que se refirió como "este bobo" en redes sociales: "Este bobo de Daniel Pastor es accionista de la compañía auditora que trabajaba en el Málaga. Cancelamos el contrato con ella y esto es una violación legal clara y explícita".

No quedó ahí. Tras ello, un tuitero árabe le pedía que "les recuerde salvó al equipo de desaparecer". Se lamentaba el presidente del Málaga, que volvía a atacar a quienes considera que se están "subiendo a los hombros" del club. "Gracias a Dios estoy tratando de tener éxito. Desafortunadamente hay muchas cosas que no debería haber dicho, pero hay personas que no entienden, o más bien conocen la verdad y la ignoran, y quieren subirse a los hombros del Málaga. Y esto no va a pasar mientras viva sin importar lo que me cueste", espetó Al-Thani, criticado en los últimos tiempos por su inacción y la desaparición total de sus hijos, responsables en el día a día, tras el descenso.