Al-Thani, clave en su nombramiento

Marcelo Romero no entraba en los primeros planes de Francesc Arnau. En estas líneas se vino contando el esfuerzo del ex guardameta por traer a Óscar García a Málaga. No salió, y la propiedad terminó decantándose por la opción del uruguayo. "Creo que el jeque lo ha visto claro. Me lleva viendo trabajar dos años y medio, me ha visto en el día a día. Dentro de todas las elecciones, ha acertado. Agradezco su confianza", expresó el charrúa.

Sus palabras dejan claro que fue Al-Thani quien tomó las riendas a la hora de tomar la decisión. En un segundo plano, Francesc Arnau, que después en Radio Marca Málaga aseguraba no sentirse desplazado por el club tras esta decisión. "No me siento desplazado ni revocado por su nombramiento. Que yo no aparezca siempre en el foco no quiere decir que no tome las decisiones. A mí me gusta trabajar tranquilo y no ir contando a uno u a otro lo que hago o dejo de hacer", aseguró el director deportivo del club costasoleño.

Aprovechando su presencia, Arnau fue cuestionado por diversos temas de actualidad y, por supuesto, por la dimisión de Juande Ramos: "Fue una sorpresa recibir su dimisión. Su comportamiento desde ese momento ha sido el de un caballero y su salida ha sido muy fácil. Es sorprendente porque la situación del equipo no es nada mala".

Arnau admitió que "valoramos distintas opciones", aunque finalmente "decidimos apostar por el Gato" porque "creemos que le será más fácil conectar con los jugadores". Al mismo tiempo, el ex cancerbero brindó al uruguayo todo su amparo. "Tiene mi apoyo, el de la plantilla, los trabajadores del club y el de Al-Thani. Lo vamos a arropar mucho y esperemos que esté con nosotros durante mucho tiempo", explicó.

De los posibles fichajes, Arnau que "la hoja de ruta estaba ya marcada". Tras su nombramiento "hemos hablado con Marcelo para trazar los fichajes que pueden venir y los planes no han cambiado mucho", aunque este periódico ya explicó ayer que el objetivo número uno pasa a ser ahora el de un central, dejando para un segundo plano el tan añorado delantero centro por el que suspiraba Juande.