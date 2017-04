Al-Thani: "Han dañado nuestra reputación"

Abdullah Al-Thani tiene claro que no callará ante lo que considere injusto con su club. Cuando aún estaba candente la denuncia presentada por el Barcelona por su frase de "escoria catalana", el presidente blanquiazul habló en el periódico catarí Al Sharq. "En Barcelona han dañado la reputación del Málaga con sus invenciones", señaló, al tiempo que habló de una mala intención por parte del entorno culé: "Quieren presionar desde la prensa de forma sucia y repetir lo que hicieron con el PSG".

"No tengo miedo al Barcelona ni a los periodistas catalanes", comentó el mandamás, que no teme la denuncia que presentó el Barcelona contra él: "No me importa que presenten una demanda, porque no me van a silenciar".

Javier Tebas le insta a pedir "disculpas" y defiende que Míchel es "un profesional"

Con respecto al honor de sus futbolistas y su entrenador, quiso dejar bien claro otra vez que el equipo saldrá a ganar cualquier partido que se le presente por delante. "Nosotros no vendemos partidos y no vamos a entregar la Liga al Real Madrid dejándonos perder", recogen en el rotativo catarí después de ponerse en contacto con él en las últimas horas.

Antes que Al-Thani había hablado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para referirse al polémico tweet que había escrito el presidente del Málaga. "No es respetuoso con Cataluña. Espero que lo corrija y pida disculpas. Habrá que estudiar esa expresión no correcta. El tweet no es un modelo de ejemplo", aseguró el responsable de la patronal durante la presentación de la sede de Proliga.

Eso sí, también echó un cable a Míchel: "Opino lo mismo que Marcelino el año pasado. Siempre hay que poner el contexto. Leyendo un poco parece que lo dice en un tono jocoso. De Míchel no se va a discutir su madridismo, pero es un profesional. Si quiere ser entrenador se enfrentará al Madrid muchas veces, porque entrenar al Madrid es muy complicado. No creo que se juegue su prestigio e irá a ganar".