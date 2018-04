Al-Thani desata otro embrollo político

Las declaraciones de Francisco de la Torre y Elías Bendodo esta Semana Santa sobre la labor de Abdullah Al-Thani no se demoraron en tener respuesta. Lejos de hacerlo en redes sociales, su medio de expresión habitual, el propietario del Málaga se despachó en una entrevista en La Opinión contra alcalde y presidente de la Diputación, además de tocar otros aspectos de la actualidad del club. Entre ellos su ausencia, que justifica por la situación de bloqueo político que sufre Catar, mientras apunta a Francesc Arnau como uno de los principales culpables de la dramática situación deportiva.

No obstante, lo troncal de la entrevista fue dirigido a responder e intentar revelar una falta de apoyo institucional al club, indicando que las declaraciones de Bendodo y De la Torre vienen motivadas por razones electoralistas. "Me gustaría ver también al alcalde de Málaga o al presidente de la Diputación apoyándonos en todo momento, no haciendo campaña electoral a costa de nosotros y de una entidad con tanta historia como el Málaga", decía, incluso avisando de consecuencias políticas de continuar la lucha dialéctica: "Si quiere tensar las relaciones entre el Gobierno de Catar y el de España, que repita lo que ha dicho y ya veremos lo que sucede".

Estas y otras afirmaciones no sentaron nada bien en el Consistorio, donde Al-Thani recibió varias respuestas empezando por el mismo Elías Bendodo, presidente de la Diputación, que intentó desmentir tal falta de apoyo desde las instituciones. "Tuvimos una reunión en mi despacho hace algún tiempo. Nosotros ofrecimos la posibilidad de patrocinar al Málaga a través de la marca de Sabor a Málaga y a través de la marca Costa del Sol, en segunda instancia, con unos 200.000 euros. Nunca obtuvimos una respuesta por parte de ellos", ponía de ejemplo mientras volvía a exigir "compromiso" al catarí: "Yo creo que cortinas de humo no es lo que espera la afición. La afición espera compromiso y las administraciones siempre hemos defendido el nuestro con el club".

No hubo palabras en caliente de De la Torre, sí de la concejala de Deportes Elisa Pérez de Siles. El jeque Al-Thani se quejó de tener que pagar la factura de la luz del Ciudad de Málaga, criticó que De la Torre "no asiste a todos los partidos" y reclamaba a él y Bendodo "que demuestren que aman y sienten estos colores más allá de las fotos que se hacen en nuestras instalaciones cada año", a lo que la edil popular contestó de forma contundente en su página de Facebook. "¿Sus instalaciones?", arrancó antes de arremeter contra el propietario del Málaga: "Este caballero debería conocer que los únicos titulares de esas instalaciones son los malagueños y la ciudad de Málaga. Él sí que no debería olvidar algo que es muy importante como la educación, y añado la vergüenza y el amor a nuestra ciudad y nuestros colores. He dicho".

También llegaron críticas, aunque más descafeinadas, desde la oposición. Daniel Pérez, líder del PSOE malagueño, indicó en una entrevista en el programa El Mirador de Onda Luz que "se han hecho muchas cosas mal por parte de la propiedad del Málaga", e indicó que pese a ser una entidad privada, "el Málaga es algo intangible y pertenece a los aficionados".