El Al-Thani más enigmático

Twitter es el medio que utiliza Abdullah Al-Thani para comunicarse con el entorno del Málaga y dar su visión del día a día. Además, por el carácter del propietario, sus mensajes acostumbran a ser claros y contundentes. Cuando Francisco de la Torre informó de la prórroga pedida por el club para comenzar las obras de la Academia no se mordió la lengua y atacó tanto al alcalde como a la Junta de Andalucía. Por eso sorprende que esta vez, tras los reclamos del regidor y Elías Bendodo, presidente de la Diputación sus formas hayan sido distintas.

Bien silencio, bien una mera risa. No está claro que el propietario haya respondido directamente, pero en la madrugada de ayer dejó un comentario que se puede calificar como enigmático. Una carcajada. Eso fue y nada más, junto a alguna proclama sobre la situación política de su país y unas "disculpas a Dios", después de varios días en los que ha recibido duras críticas desde el mismo sector del consistorio. Con el equipo colista y sin un proyecto aún muy claro para sacarlo del pozo, ahora le piden cuentas al jeque para que ponga los pies en Málaga y ejerza como presidente.

"Les pido que den la cara, que vengan a Málaga, que estén aquí. Hay que estar en las buenas y en las malas. Hay que estar aquí y explicarle a la gente cuál es el proyecto para el futuro. En Primera o en Segunda, pero hay que explicárselo. Ahora mismo no hay nadie al frente de este barco. Hay un dueño, pero no viene por aquí. Les pido que vengan y expliquen lo que quieren hacer con este club, que es muy importante para Málaga, para los malagueños y para los malaguistas", exigía Elías Bendodo en su intervención en COPE Málaga. Misma línea en esta emisora que De la Torre este lunes, quien llegó incluso a pedir la marcha de Al-Thani: "Cuando se es responsable de un club hay que intentar que el club mantenga su rumbo en alza y, si no se está en condiciones de poder hacerlo, procurar que haya otros propietarios que lo puedan hacer".

El discurso de ambos llega muy seguido y en la misma línea, calcando sus palabras. Ahora, con la Academia en marcha -aunque de forma accidentada- pero con una temporada deportivamente desastrosa, piden cuentas. No es la primera desavenencia con el presidente ni apunta a ser la última. En la citada ocasión, este mes de enero, sobre la prórroga pedida por el club a la construcción de la ciudad deportiva, el presidente sacó su lado más ácido. "Lo siento, pero si no lo sabe todo lo que debe hacer es callarse. Y lo segundo es que hay corrupción en este país", decía. Ahora, con una crítica mucho más dura desde los rectores, saca su lado más enigmático.