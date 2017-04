Al-Thani pide perdón a Francisco de la Torre

El incidente de Al-Thani y la Policía el pasado sábado sigue dando que hablar. Aún colea el asunto por las redes sociales. Aunque ayer el presidente del Málaga mostró un talante más conciliador y pidió perdón al alcalde, Francisco de la Torre, al que escribió varios tuits con acusaciones y en tono de enfado por la opinión que dio el pasado martes sobre los hechos.

"Pido disculpas al señor Francisco de la Torre. Pero debes tomar las informaciones desde las dos partes, no sólo desde una", escribió en su Twitter en relación a unas declaraciones del primer edil dando la razón a los policías en los prolegómenos del Málaga-Atlético de Madrid. No hubo respuesta por parte de De la Torre, que de todos modos no suele mostrarse en conversaciones por las redes sociales.

Quien sí parece que irá hasta las últimas consecuencias será la Policía, que presentará denuncia por el uso del teléfono mientras conducía y por circular a una velocidad indebida por la calle que se había acotado por motiv'os de seguridad junto a La Rosaleda. También aprovechó Twitter el máximo dirigente blanquiazul para dar a entender ante esa situación que el club emitirá un comunicado en el que habrá réplica.

En el Málaga esperan y desean que la mejora en la clasificación traiga más calma para que todo se normalice y que el jeque pueda hablar de éxitos deportivos y no de trifulcas por redes sociales.