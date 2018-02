Los Al-Thani recuerdan su compromiso

En los tiempos convulsos que vive el Málaga nadie se libra de la crítica. La gestión de la propiedad, reflejada en el desastre deportivo en que está sumido el equipo, ha traído el "Al-Thani, vete ya" a La Rosaleda y los avances en el juicio con BlueBay por parte de las acciones del club colocan a la familia catarí en uno de los momentos más delicados desde que llegase a la Costa del Sol en 2010. No obstante, el mensaje que se traslada desde los Al-Thani es de tranquilidad y busca esclarecer su futuro al mando. El último en hacerlo fue Nayef, que habló para la cadena de su país BeIN Mena con motivo del inicio de las obras de La Academia.

Entre sus palabras, el consejero del Málaga aseguró que "el proyecto seguirá pase lo que pase". Una declaración bastante contundente visto el tremendo peligro de descenso en que está el equipo. "Esperamos que los próximos años sean mejores que este", añadía. Aunque en la dirección deportiva ya se trabaja para preparar un plan alternativo con el equipo en Segunda, en el club no se rinden: "Por supuesto que creemos. No pienso que haya ningún equipo que no quiera salir de esta situación y mejorar la posición en la que estamos. Hemos realizado muchos cambios en la plantilla y hay jugadores nuevos. Confiamos en los que estaban y en los nuevos, y creemos que el equipo cambiará a mejor seguro".

Habla Nayef también de la relación con el equipo. La ausencia del propietario, Abdullah Al-Thani, lleva a ver un desapego de los gestores respecto al club. Desmiente ello del consejero menos de los Al-Thani, que asegura que en el día a día hay relación con la parcela deportiva. "Nosotros los acompañamos, los apoyamos en los entrenamientos y en los partidos. Igual esto no queda reflejado en las fotos, pero allí estamos siempre. A veces he escuchado comentarios en la tele de que no estamos aquí y estamos ausentes", continuó el catarí, que hablaba de la situación política vivida en su país como un factor de cierta distorsión, pero que no ha impedido seguir encima: "Hubo circunstancias en Doha, pero no hemos perdido nunca el contacto con el club, los entrenadores y todo el equipo técnico. Indudablemente tienen nuestro apoyo en todo y ellos lo saben, lo ven, y aquí seguiremos siempre".

Pese a todas estas confesiones respecto a la situación de la familia Al-Thani, el tema central de la entrevista era La Academia, cuyo inicio de obras se presentó a bombo y platillo con una nueva primera piedra en los terrenos de Arraijanal. Nayef apunta a diciembre para tener la primera fase completada: "Se han inaugurado las obras que empezarán la semana próxima. La primera fase tiene un plazo de ejecución de 10 meses, luego la segunda fase y la tercera. Estamos trabajando en este sentido para que el proyecto esté concluido lo antes posible. La primera fase se acabará este año en un plazo de diez meses como máximo".

Insiste el consejero en que "La Academia es muy importante para el equipo y para el club en general". La ciudad deportiva es, de paso, una seña de continuidad para la propiedad: "Es un paso hacia el futuro que deseamos para el Málaga. Formaremos jugadores con el fin de construir un equipo para el mañana. Es nuestra ambición y deseo desde el principio. Por fin, gracias a Dios, hemos dado un paso importante en este sentido".