Al-Thani refuerza el apoyo a Míchel

Llevaba un tiempo sin aparecer por las redes sociales, su lugar favorito de expresión, pero el jeque Al-Thani, presidente del Málaga, reapareció para felicitar la Navidad. "Nosotros como musulmanes felicitamos a nuestros amigos cristianos", decía Al-Thani.

Después respondía a algunas peticiones de destitución de Míchel por parte de seguidores malaguistas. "No os preocupéis, conozco a nuestro entrenador y a nuestros jugadores y ellos volverán más fuertes", fue su respuesta, que entronca con el explícito mensaje de apoyo del director deportivo, Mario Husillos, al técnico durante la presentación de Iturra.

Así que se espera que Míchel tome los mandos con normalidad el próximo jueves 28 de diciembre, fecha elegida para que el equipo vuelva al tajo tras el receso navideño.

