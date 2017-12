El jeque Al-Thani siembra dudas al no autorizar aún la incorporación de Iturra

A pesar de que Manuel Iturra lleva en la Costa del Sol desde el pasado jueves por la noche y ya ha pasado el reconocimiento médico, su incorporación al Málaga continúa sin hacerse oficial. Aunque algunos miembros del club intentan ganar tiempo, lo cierto es que el presidente Al-Thani, tal y como desveló Míchel en la previa del encuentro contra el Betis, aún no ha firmado la operación. Una situación extraña y sin mucho sentido que lo único que hace es sembrar dudas en torno a la llegada del centrocampista chileno, que hace tiempo que cuenta con el visto bueno del director deportivo y el entrenador.

En varias ocasiones los dirigentes de Martiricos se han intentado poner en contacto con el máximo dirigente para instarle a estampar su firma en los contratos, puesto que mientras que esto no suceda, Iturra no podrá ejercitarse con el resto de compañeros y, por tanto, estará perdiendo días de preparación de cara a su debut en el mercado de invierno. Ayer El Colocoho estuvo en las gradas de La Rosaleda junto con su representante presenciando in situ el partido contra el Betis.

Así que el futbolista está atado pero no fichado formalmente, por más que el acuerdo entre todas las partes sea absoluto. En un principio, en la agenda del departamento de comunicación se tenía clara la presentación para este mediodía, así no se eclipsaría la importancia del choque con el Betis. No obstante, sin el visto bueno del dueño la cita seguirá sine die.

En las oficinas de Martiricos esperan una respuesta inmediata pese a los problemas para localizarle últimamente. A no ser que el motivo de su falta de respuesta obedezca a cuestiones más preocupantes. Nadie quiere pensar en eso ni en que silate más la situación, pero, sin duda, no responder alimenta especulaciones innecesarias.