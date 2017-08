Al-Thani se suelta la lengua

Hace semanas que el jeque Al-Thani ha dejado en un segundo plano a Francesc Arnau para asumir operaciones en la dirección deportiva. No lo ha destituido, pero la falta de confianza ha quedado clara y ha dejado una situación muy tensa en despachos. Hasta el punto de erigirse ahora mismo en el fichador. Ayer irrumpió por Twitter para hablar de todo ello y se soltó la lengua con claridad y contundencia.

Aunque el propietario del Málaga empezó hablando del caso Rolón, llegó a citar directamente al director deportivo y a Míchel para mostrar su opinión sobre asuntos de actualidad. "¿Le pregunto a Arnau dónde está el delantero primero?", respondió a un seguidor que le espetaba que el catalán era la persona que debía llevar el área deportiva. Incluso, replicado por otro que afirmaba que tanto Arnau como Míchel manejaban opciones mejores para no tener que ir al mercado argentino a por Rolón, contestó con contundencia: "¿Dónde están esas opciones de las que hablas? No he encontrado nada hasta ahora".

Según el catarí, Míchel le pidió perdón a su hija tras la polémica por el asunto de Javi García

Sobre el caso concreto de Javi García, petición de Míchel que ya abrió una polémica por Twitter tras responder que esa puerta estaba cerrada, volvió a referirse. E insistió en la idea. "Con todo respeto para el futbolista, no somos tontos de pagar un salario de dos millones de euros por un jugador de 30 años. Y después de una temporada, ¿qué haríamos con él? Estaríamos gastando el dinero para nada. Espero que se entienda lo que quiero decir", explicó.

Igualmente, tal y como hizo Míchel hace unos días, cerró la puerta de cualquier polémica más con él. "Él habló con mi hija y le dijo 'le pido perdón a tu padre, el jeque Abdullah'. Ahora queda todo claro", subrayó el presidente blanquiazul.

Una situación que refleja cierta zozobra institucional a las puertas de que comience la competición para el Málaga, y más aún en una situación de falta de fichajes que no se termina de concretar. Y aunque con él de por medio y todo lo ocurrido estas semanas no se puede dar nada por zanjado, vino a finiquitar las opciones de que Rolón vista la camiseta malaguista la próxima campaña. "Llevo trabajando más de un mes para cerrarlo todo. Finalmente, sé que tiene problemas con su club. También hablé con el presidente de su club para finalizar este asunto, pero no hay solución. Es por esto por lo que he cancelado el acuerdo, porque estamos perdiendo tiempo para nada. Espero que todo el mundo lo entienda", escribió.

Un cambio radical en las negociaciones debido al hartazgo del jeque en la demora desde Argentinos Juniors para cerrar el acuerdo, que a su vez quedaba pendiente del entendimiento final para repartir el dinero correspondiente al 15% del pase del jugador, que corresponde al propio futbolista. El viernes se habían dado pasos para alcanzar un principio de acuerdo entre las partes -incluso ya se esperaba al jugador por Málaga en las próximas horas-, si bien un nuevo receso terminó de cansar a Al-Thani, que parece decidido a dar por zanjado el asunto.

Más allá de esa brecha interna, que podría traer consecuencias cuando se cierre el mercado de fichajes, el frenazo a esta operación es un nuevo revés a la configuración definitiva del plantel, en el que sigue urgiendo un segundo delantero y un medio centro.

El emisario que está representando al jeque en el mercado argentino vuelve a estar por allí con plenos poderes, según pudo saber este periódico, con la firme intención de activar la llegada de Facundo Quignón, centrocampista de San Lorenzo. El negociador tiene órdenes de cerrar la operación, adelantada por La Opinión, cuanto antes para que llegue a principios de la próxima semana a la ciudad, donde pasaría el reconocimiento médico y firmaría su nuevo contrato.