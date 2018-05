Al-Thani y las tareas urgentes del Málaga

La imagen del palco del Málaga en su último partido en Primera División es dura. Es el reflejo del abandono justo el día en el que te despides de la élite. Es el retrato de los que han quedado y dan la sensación de que quedarían aunque el club estallase en mil pedazos y tuviese que empezar de cero. Porque ver a Antonio Benítez, Abdallah Ben Barek y Basti es ver historia del Club Deportivo Málaga. Otros se han quitado antes de tiempo del foco y ultiman su huida. Pero de cualquier modo, el que manda sobre todos es Abdullah Al-Thani. Y la lista de tareas inmediatas que tiene el presidente no es cualquier cosa. La planificación no puede esperar y el fútbol no sabe de caprichos ajenos.

Al-Thani ya sabe que la recomendación insistente de sus nuevos interlocutores en el club es apostar a ciegas por Juan Ramón López Muñiz. No es una mera cuestión de llenar el banquillo, para eso hay decenas de candidatos. Lo del asturiano es un modo de vida, poner a cargo de la parcela deportiva a un administrador que conoce el mercado y a la vez es austero, que combina el conocimiento de la categoría y los movimientos de despacho.

Muñiz está por la labor, pero no de cualquier manera. Como ya se sabe, quiere garantías de que podrá gestar la plantilla y acomodarla a la realidad de Segunda División sin interferencias de ningún tipo. Y lo quiere en negro sobre blanco. No por un interés desmedido en el poder, sino para que no se repitan capítulos como los que han vivido recientemente Arnau y Husillos. Algo que tiene más lógica aún si recordamos que el jeque hace oídos sordos a las recomendaciones de firmar a un director general que mantenga orden y coherencia en el club.

Debe andarse con prisa porque la Liga ya ha terminado y desde hoy mismo los clubes ponen la maquinaria al máximo funcionamiento. Las Palmas y Dépor, rivales directos, quieren a Muñiz y tienen claros más aspectos del futuro de la plantilla que el Málaga, que lleva semanas dando pasos en falso.

De cualquier modo, Muñiz no se subirá al carro mientras no termine de resolverse el caso Husillos. Desde el club aseguran que está todo prácticamente listo, pero falta (como en el caso del asturiano) el consentimiento definitivo de Al-Thani. El argentino, por otra parte, puede que no esté mucho tiempo en el paro. El rotativo británico Daily Mail asegura que podría enrolarse en la aventura del West Ham United en el momento que el club fiche a Manuel Pellegrini.