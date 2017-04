Albentosa, con la cabeza en La Coruña y una casa en Málaga

Raúl Albentosa tuvo una traumática salida el pasado verano. Cuando todo parecía arreglado para su continuidad, a última hora cambiaron los planes y Diego Llorente tomó su lugar. Sólo fue un año como blanquiazul, aunque le caló hondo al valenciano, quien tiene claro que el día de mañana quiere vivir en la Costa del Sol.

"En Málaga pasé un año muy bueno y en el que mi familia seguramente querrá vivir allí cuando todo esto acabe y yo estoy mirando ya para poder tener una residencia allí. Parece un tópico porque todos los futbolistas que juegan en el Málaga se acaban quedando allí a vivir", comentó en Ser Deportivos el central, que acerca de su polémica salida se expresó de manera bastante lacónica: "El tiempo pondrá a cada uno den su lugar".

Albentosa también contó algunas de sus conversaciones con los mejores amigo que hizo en Martiricos. "Camacho y yo no hemos hablado del partido. Hay un pacto de no agresión. He hablado con Miguel [Torres], que está un poco fastidiado, y Recio". Cómo no, tenía información privilegiada de lo mal que lo ha pasado el Málaga hasta la semana pasada: "Me decían que la situación era bastante jodida, que el calendario final era bastante difícil. Pero al final cuando saltas al terreno de juego tienes que plantarle cara a todos los equipos. Eso lo tienen bastante arraigado y ante el Barcelona se notó".