El Almería choca con la ficha de Michael Santos

Uno de los jugadores que está en la rampa de salida es Michael Santos. Míchel le comentó que la prioridad era buscarle un equipo donde agarrar continuidad y dejó en sus manos la decisión de viajar o no la concentración holandesa. El uruguayo le respondió que prefería seguir entrenándose con el Málaga pese a que es posible que salga, aunque no se descarta que pueda regresar antes de tiempo. El club pondera la opción de que continúe jugando en España, y en ese sentido el Almería informó de su interés, aunque la operación no le acaba de cuadrar en el punto de vista económico.

Hubo contactos para obtener su cesión, pero los emolumentos que percibe el delantero charrúa están por encima del techo que tiene estipulado el conjunto rojiblanco, de ahí que sea difícil que pueda cuajar esta opción. Compartir la ficha del futbolista podría desbloquear esa solución, aunque fuentes cercanas al Málaga aseguran que dicha opción ha perdido fuerza. En cualquier caso, el Almería necesita un delantero que enarbole su proyecto en la categoría de plata y no es descartable alguna novedad a medida que vayan pasando los días y aumenten su necesidad propia y la del Málaga de dar salida a Michael Santos, pues ocupa una plaza de extracomunitario.

Al contrario sucede con Mikel Villanueva, quien se encuentra muy cerca de comprometerse con el Cádiz para la próxima temporada. La operación también se fraguaría en préstamo y es muy bien vista por el club de Martiricos, puesto que el conjunto gaditano intenta dar continuidad al buen proyecto que hace un mes casi le permite conseguir el ascenso a Primera.

La vía francesa sigue siendo la más posible para encontrar salida a Koné y la holandesa para Tighadouini, aunque estos casos andan algo más parados.

Quien sí encontró equipo ayer en la Liga española es un viejo conocido de la parroquia blanquiazul: Vitorino Antunes. El lateral luso firma por el Getafe tras su periplo en el Dinamo de Kiev.