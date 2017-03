Álvaro Fernández entra en el Europeo con la sub 17

La selección española sub 17 logró ayer la clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría tras derrotar por 0-2 a Portugal en la localidad lusa de Nazaré. Álvaro Fernández, portero juvenil del San Félix adherido a la Academia, fue titular en este encuentro que permitirá a España estar en la fase final que se disputará en Croacia el próximo mes de mayo.

La Rojita de Santi Denia termina como primera del Grupo 3 con seis puntos, dos más que Portugal y Polonia y tres de margen sobre Grecia, cuarta y última. Para el Europeo se clasificaban los primeros de cada grupo de esta ronda élite, más los siete mejores segundos teniendo en cuenta los resultados ante el primero y el tercero. Álvaro Fernández fue titular en los dos anteriores encuentros, disputados ante Polonia con triunfo (3-1) y Grecia con derrota (0-1).

No es el único blanquiazul a destacar en el plano internacional. El ex malaguista Brahim Díaz fue convocado por la sub 19 para jugar la ronda élite que dará plaza para el Europeo de esta categoría, que tendrá lugar la próxima semana en Inglaterra. El atacante del Manchester City debutará el miércoles 22 a las 15:00 horas contra Bielorrusia en Telford, aunque no estará acompañado por otros malaguistas como Kuki Zalazar, Álex Robles y Álex Sánchez, fuera de la lista.