Amrabat y Gabigol, difíciles

A Míchel le hace falta un delantero y en ello está enfocado el Málaga. De nuevo con opciones propuestas por el director deportivo, Francesc Arnau, y por el presidente Al-Thani. No obstante, a día de hoy las preferidas no parecen tener fácil solución. Es el caso de Gabigol y de Amrabat, quienes por diferentes circunstancias son operaciones complejas para que tengan un final feliz.

El último nombre que se está negociando ahora, y que ya adelantó días atrás Canal Sur, es el de Nordin Amrabat. El Málaga ya sabe que le encantaría regresar, si bien el Watford no lo va a poner nada fácil. Porque es titular y porque ya hizo una inversión importante por él hace un año y medio -ocho millones de euros-. El club blanquiazul no está ahora mismo para afrontar un desembolso importante para sacarlo de Inglaterra, así que el panorama ahora mismo no es el más alentador, por más que ayer llegara cedido al club británico André Carrillo, que ocupa la misma posición que el internacional marroquí.

Además, según apuntaba eldesmarquemalaga, el Girona también se encuentra muy interesado en incorporarle y estaría dispuesto a presentar una propuesta importante por él.

En el caso de Gabigol, tampoco la posición blanquiazul es muy fuerte, por más que ya haya acordado los términos de una cesión con el Inter de Milán. Y es que el futbolista tiene miras más ambiciosas, fundamentalmente jugar en Europa, y tanto el Benfica como el Sporting de Lisboa, que ayer estuvieron en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, le ofrecen eso. No se le descarta por el momento, de todos modos.

En cuanto a Rolón, su caso puede quedar formalmente cerrado en las próximas horas. El jugador, salvo que haya problemas con su vuelo transoceánico, tiene previsto aterrizar hoy por la mañana a Málaga. Lo hará acompañado de sus agentes y un abogado, quienes se marcharán directos a La Rosaleda para terminar de cerrar por escrito el acuerdo al que se llegó días atrás para que sea malaguista los próximos cuatro años.