Andone: "Yo no quiero que gane nadie"

La historia no recordará a los equipos que bajen a Segunda División. Pero el que se salve de la quema sí que va a acordarse toda su vida de lo fácil que se lo pusieron los contrincantes directos. Los jugadores son conscientes de ello, pero no todos son tan sinceros como Florin Andone. El delantero del Deportivo atendió ayer a los medios de comunicación en A Coruña y no le importó vociferar sus deseos para que todos le escucharan: "Yo no quiero que gane ni Las Palmas, ni Málaga, ni Levante. Así será más fácil para nosotros, pero la principal preocupación que tengo yo es el Deportivo. Tenemos que mirar por intentar hacer más puntos que los rivales para salir de ahí. Lo que puedes hacer es trabajar para sacar esto adelante pero no está en tus manos lo que hagan ellos. Lo que haga el Deportivo, sí. Ellos van a hacer sus puntos y nosotros tenemos que hacer más que ellos".

Para el punta rumano todo está en sus manos y en la de los futbolistas que quieran asumir sus responsabilidades: "Es fútbol y en esta situación tienen que salir los hombres de verdad, los que los tienen grandes. El que no pueda con la presión que no juegue. Todos estamos capacitados y somos profesionales. La gente está trabajando. El otro día salí muy orgulloso con mis compañeros porque lo dieron todo con 10 jugadores. Se mira que pasa una jornada más y no ganamos, pero la sensación que tenemos al final del partido es de entrega y sacrificio y ese es el camino".