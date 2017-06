Andrés Prieto deja el Espanyol

El Espanyol anunció ayer que Andrés Prieto no seguirá defendiendo su camiseta la próxima temporada. Es el preludio a la confirmación de la noticia, ya que el meta de 23 años tiene un acuerdo cerrado para llegar libre a Málaga. Tenía una propuesta reciente para renovar con el club perico, y tras rechazarla, en Barcelona se limitan a despedirse del que había sido su tercer portero, a caballo entre primer equipo y filial.

Su rol en La Rosaleda será el mismo. Trabajará toda la semana con el primer equipo y será la tercera opción en la portería para Míchel, pero la intención es que los fines de semana ocupe la portería del Atlético Malagueño. Ese es el escenario que se le ofrece de primeras, aunque luego será el avance de la temporada lo que determine su posición. En la pretemporada sí estará.

Criado en la cantera del Real Madrid, después de tres temporadas en el Espanyol, Andrés Prieto se marcha también con carta de despedida. "Así es el fútbol: una bienvenida y una despedida constante. Hoy me toca decir adiós a mi gran familia perica y quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que me han acompañado y me han enseñado a querer a este gran club. Gracias a Lluis Planagumà y su cuerpo técnico por darme la oportunidad de vestir estos colores, y, por supuesto, a todos los técnicos y ayudantes que he tenido en el club durante estas tres temporadas. Gracias a Quique Sánchez Flores y a su staff por darme la oportunidad de vivir la experiencia de entrenar con la plantilla profesional y ser uno más durante la temporada y gracias a Tomy N'Kono, Jesús Salvador y todo el área de porteros de la entidad. Gracias a todas las personas que trabajan en el club y lo hacen ser una familia", escribe.