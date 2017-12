Anoeta, el penúltimo asidero

El Málaga no tiene el problema de Orfeo cuando esperaba a Eurídice y miró hacia atrás. No se puede esfumar nadie porque no nadie hay detrás en la tabla. Sólo queda mirar hacia arriba. Los tres equipos que preceden al Málaga en la tabla han cambiado al menos una vez de técnico esta temporada. El Alavés ha conseguido en cinco días seis puntos, los mismos que desde agosto a finales de noviembre, con Abelardo. El Málaga le ha puesto todas las fichas a Míchel, cuyo crédito empezó a ser cuestionado la pasada semana de manera evidente, por primera vez, en La Rosaleda. El fútbol es volátil y rápidamente un plebiscito cambia de resultado. Es cierto que hay una tenue línea de mejoría. Pero es que de donde se venía era la nada absoluta. Y con esto no llega para la salvación.

Hay quien se resigna ya a una temporada dramática, quien ve el fichaje de Miquel como una buena contratación porque está consolidado en Segunda y servirá para afrontar la vuelta. Se teme, en suma, el fin a la mejor secuencia histórica del fútbol en Málaga, nunca se estuvo tantos años seguidos en la élite. Desde 2010 a 2017 el peor puesto fue el undécimo. De memoria y trayectorias no se vive y estamos en diciembre. Pero 8 puntos es una cifra insostenible.

En el sprint final de 2017 se verá si hay vida o el corazón deja de latir. Anoeta, Betis y Mendizorroza son las tres pruebas. La Real Sociedad, que apenas dos días y medio atrás se batía con el Zenit (qué recuerdos de 2012) para pasar de primero de grupo en la Europa League, es el primer obstáculo. Anoeta no ha sido mal estadio para los visitantes esta temporada. En siete partidos, el equipo local ha conseguido nueve puntos de 21 posibles. El Málaga ha rascado ocho. El problema es que el equipo de Míchel no ha amarrado ninguno lejos de La Rosaleda. Hay consenso en que el estadio propio debe ser un fortín, pero hay que aliñar con los puntos a domicilio.

La Real es un equipo de gusto exquisito por el balón, dotado con un sello de autor por Eusebio Sacristán. Peloteros de alta calidad tiene con una buena base de la siempre prolífica cantera vasca. William José y Januzaj aportan pegada y distinción. La sala de máquinas tiene a producto local: Illarramendi, Xabi Prieto, Zurutuza y un desbordante Oyarzabal, compañero de diabluras de Ontiveros en categorías inferiores de la selección. Y una bala llamada Odriozola, en la carrera por el Mundial. De Juanmi, en clave malaguista el héroe del Camp Nou, hay poco que decir. Aún con 24 años, es muy querido en Donosti. Gusta ver a la Real, pero la eliminación ante el Lleida en la Copa y varias derrotas encadenadas han despertado luces de alarma.

Mirar arriba es duro, la salvación está lejos ahora. Cada partido es una oportunidad. Anoeta ha sido un buen escenario para el Málaga en temporadas pasadas, varias veces puntos de inflexión en trayectorias trabadas. Pellegrini, por ejemplo, encontró allí un trampolín. Pero eso es historia. Se espera de Míchel y sus jugadores que al fin rasquen fuera de casa. Si es con tres puntos, mejor que mejor.